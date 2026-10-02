Krneta usred noći pokucao Mirjani na vrata: Sprema li se novi tajni dogovor?

Obitelj Vukas prolazi krizu ispunjenu međusobnim optužbama, teškim riječima i dubokim razdorom. Usred tog obiteljskog kaosa, kasno navečer kod Mirjane nenadano dolazi Lazar Krneta s molbom za razgovor o iznimno osjetljivoj temi

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Da su mračne tajne dio obitelji Vukas, nije novost. Dok jedni pokušavaju pronaći mir, drugi ne odustaju od svojih ambicija koje prijete uništenjem zajedništva. Poseban nemir unosi Nikola, koji potpuno odbija očev autoritet i nastavlja voditi poslove po svome. Njegova odluka da zaposli strane radnike na imanju i pokuša ući u zadrugu izazvala je oštar sukob. Ostali članovi zadruge i obitelji sada traže potpuni uvid u njegove financije prije donošenja bilo kakve odluke o ujedinjenju posjeda.

Pakt pod okriljem noći

Dok su se strasti u kući jedva donekle smirile, na vratima se pojavljuje Lazar Krneta. Njegov neočekivani dolazak kod Mirjane, i to usred noći, odmah je probudio sumnje i dodatnu nervozu. Tražeći razgovor o iznimno osjetljivoj temi, Krneta nije odmah otkrio svoje prave namjere. Njegov potez potaknuo je ozbiljna nagađanja, a pretpostavlja se kako se iza svega skriva neka nova zavjera, tajni pakt ili nešto krajnje sumnjivo u što bi obitelj Vukas ponovno mogla biti uvučena.

icon-expand icon-close icon-close Mirjana Vukas i Lazar Krneta FOTO: RTL