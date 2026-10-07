Krneta zaprijetio Katarini i pokazao tko vlada zatvorom: 'Ja sam ovdje Bog i batina'

Sumnjiva prijateljstva
Sve je počelo prilično izravnim provokacijama. Krneta je odlučio pritisnuti Katarinu zbog njezina novog društva, otvoreno je ispitujući zašto je odjednom postala tako dobra s Kristinom Sertić.
Njezin odgovor bio je brz i obrambeni, dajući mu do znanja da u takvom okruženju opcije nisu velike. Objasnila je kako joj situacija baš i ne dopušta luksuz slobodnog biranja društva, pokušavajući smiriti njegove sumnje.
Situacija je brzo postala mračnija kada je Krneta komentirao kako je mlada Kristina već na krivom putu. Njegova izjava da djevojku treba spasiti i pokazati joj pravi put izazvala je burnu reakciju.
Svjesna opasnosti, Katarina se hrabro postavila i pokušala ga zaustaviti. Upozorila ga je jasnim riječima: "Aj nemoj je dirati, još je dijete". Kada je zatražila da je vrati nazad u ćeliju kako bi izbjegla daljnju raspravu, on je to jednostavno odbio. Uputio joj je oštru opomenu koja ledi krv u žilama. "Jesi ti zaboravila da sam ja ovdje Bog i batina, a da si ti te nitko i ništa".
Ostaje pratiti kako će se sudbina mlade Kristine rasplesti pod ovakvim mračnim nadzorom.
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