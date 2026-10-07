Krneta zaprijetio Katarini i pokazao tko vlada zatvorom: 'Ja sam ovdje Bog i batina'

Sve je počelo prilično izravnim provokacijama. Krneta je odlučio pritisnuti Katarinu zbog njezina novog društva, otvoreno je ispitujući zašto je odjednom postala tako dobra s Kristinom Sertić.

Njezin odgovor bio je brz i obrambeni, dajući mu do znanja da u takvom okruženju opcije nisu velike. Objasnila je kako joj situacija baš i ne dopušta luksuz slobodnog biranja društva, pokušavajući smiriti njegove sumnje.

Situacija je brzo postala mračnija kada je Krneta komentirao kako je mlada Kristina već na krivom putu. Njegova izjava da djevojku treba spasiti i pokazati joj pravi put izazvala je burnu reakciju.