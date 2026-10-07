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Divlje pčele

Krneta zaprijetio Katarini i pokazao tko vlada zatvorom: 'Ja sam ovdje Bog i batina'

Broj zatvorenica u ženskoj kaznionici u Splitu dodatno se povećao. Nova pridošlica zove se Kristina Sertić, a Katarina Runje ju pod svaku cijenu želi zaštititi

RTL
07.10.2026 21:15

Sumnjiva prijateljstva

Sve je počelo prilično izravnim provokacijama. Krneta je odlučio pritisnuti Katarinu zbog njezina novog društva, otvoreno je ispitujući zašto je odjednom postala tako dobra s Kristinom Sertić.

Njezin odgovor bio je brz i obrambeni, dajući mu do znanja da u takvom okruženju opcije nisu velike. Objasnila je kako joj situacija baš i ne dopušta luksuz slobodnog biranja društva, pokušavajući smiriti njegove sumnje.

Situacija je brzo postala mračnija kada je Krneta komentirao kako je mlada Kristina već na krivom putu. Njegova izjava da djevojku treba spasiti i pokazati joj pravi put izazvala je burnu reakciju.

Katarina Runje i Lazar Krneta, Divlje pčele
Katarina Runje i Lazar Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL

Svjesna opasnosti, Katarina se hrabro postavila i pokušala ga zaustaviti. Upozorila ga je jasnim riječima: "Aj nemoj je dirati, još je dijete". Kada je zatražila da je vrati nazad u ćeliju kako bi izbjegla daljnju raspravu, on je to jednostavno odbio. Uputio joj je oštru opomenu koja ledi krv u žilama. "Jesi ti zaboravila da sam ja ovdje Bog i batina, a da si ti te nitko i ništa".

Ostaje pratiti kako će se sudbina mlade Kristine rasplesti pod ovakvim mračnim nadzorom.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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