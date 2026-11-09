Krnetin neslavni odlazak iz zatvora: 'Neke od njih će izaći vanka i potražiti te'

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Zadnji trenuci u zatvoru

Krneta je napokon smijenjen, a njegov zadnji prolazak kroz zatvorske hodnike bio je ispunjen prezirom. Zatvorenice, koje su godinama trpjela njegovo zlostavljanje, bile su vidno nezadovoljne i jedva su čekale da on napusti ustanovu. Njihovo tjeranje i glasno negodovanje jasno su pokazali koliko je mržnje ostavio iza sebe među zidinama u kojima je do jučer vodio glavnu riječ.

Sukob s novim upraviteljem

Novi upravitelj Aldo nije imao nimalo simpatija prema svom prethodniku. Prilikom Krnetinog odlaska, Aldo mu je jasno dao do znanja da se gubi i da za njega tu više nema mjesta. "Rekao bih ti zbogom, ali znam da Bog neće imati posla s tobom", poručio mu je oštro. Krneta mu je na to bahato uzvratio, pokušavajući zadržati privid moći unatoč tome što je osramoćen. "Ajde, molim te, vrlo brzo će shvatiti da nisi za ovaj posao. Premekan si, izvozat će te", odgovorio je bivši upravitelj, dajući mu do znanja da misli kako novi sustav neće opstati.

icon-expand icon-close icon-close Lazar Krneta i Aldo, Divlje pčele FOTO: RTL

Opasne prijetnje za kraj

Iako je bio stjeran u kut, Krneta nije mogao otići bez prijetnji pa je jasno dao do znanja novom upravitelju da pamti sve što se dogodilo. "Ne zaboravljam lako", zaprijetio je Krneta, na što mu Aldo nije ostao dužan te ga je podsjetio na žene koje je godinama maltretirao. "Ne zaboravljaju ni one. Neke od njih će izaći vanka i potražiti te. Pazi se", upozorio ga je Aldo, ostavivši Krnetu da razmišlja o posljedicama svojih nedjela. Krneta je tako zatvor napustio bez moći koju je godinama uživao, ali i bez imalo kajanja zbog svega što je iza sebe ostavio. Iako je pokušao posljednjim prijetnjama pokazati da ga smjena nije slomila, riječi novog upravitelja jasno su mu dale do znanja da njegova prošlost neće nestati zajedno s njegovim odlaskom. Žene koje je godinama ponižavao i maltretirao dobro pamte što im je učinio, a sada, kada više nema funkciju koja ga je štitila, Krneta bi se prvi put mogao suočiti s pravim posljedicama svojih postupaka.

icon-expand Lazar Krneta, Aldo i Slavko Žuvela, Divlje pčele FOTO: RTL