Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Krnetin neslavni odlazak iz zatvora: 'Neke od njih će izaći vanka i potražiti te'

Smjena zloglasnog upravitelja zatvora Lazara Krnete izazvala je veliko oduševljenje među zatvorenicama, ali njegov odlazak nije prošao bez incidenata i teških riječi

RTL.hr
09.11.2026 20:45

Zadnji trenuci u zatvoru

Krneta je napokon smijenjen, a njegov zadnji prolazak kroz zatvorske hodnike bio je ispunjen prezirom. Zatvorenice, koje su godinama trpjela njegovo zlostavljanje, bile su vidno nezadovoljne i jedva su čekale da on napusti ustanovu. Njihovo tjeranje i glasno negodovanje jasno su pokazali koliko je mržnje ostavio iza sebe među zidinama u kojima je do jučer vodio glavnu riječ.

Sukob s novim upraviteljem

Novi upravitelj Aldo nije imao nimalo simpatija prema svom prethodniku. Prilikom Krnetinog odlaska, Aldo mu je jasno dao do znanja da se gubi i da za njega tu više nema mjesta. "Rekao bih ti zbogom, ali znam da Bog neće imati posla s tobom", poručio mu je oštro.

Krneta mu je na to bahato uzvratio, pokušavajući zadržati privid moći unatoč tome što je osramoćen. "Ajde, molim te, vrlo brzo će shvatiti da nisi za ovaj posao. Premekan si, izvozat će te", odgovorio je bivši upravitelj, dajući mu do znanja da misli kako novi sustav neće opstati.

Lazar Krneta i Aldo, Divlje pčele
Lazar Krneta i Aldo, Divlje pčele FOTO: RTL

Opasne prijetnje za kraj

Iako je bio stjeran u kut, Krneta nije mogao otići bez prijetnji pa je jasno dao do znanja novom upravitelju da pamti sve što se dogodilo. "Ne zaboravljam lako", zaprijetio je Krneta, na što mu Aldo nije ostao dužan te ga je podsjetio na žene koje je godinama maltretirao. "Ne zaboravljaju ni one. Neke od njih će izaći vanka i potražiti te. Pazi se", upozorio ga je Aldo, ostavivši Krnetu da razmišlja o posljedicama svojih nedjela.

Krneta je tako zatvor napustio bez moći koju je godinama uživao, ali i bez imalo kajanja zbog svega što je iza sebe ostavio. Iako je pokušao posljednjim prijetnjama pokazati da ga smjena nije slomila, riječi novog upravitelja jasno su mu dale do znanja da njegova prošlost neće nestati zajedno s njegovim odlaskom.

Žene koje je godinama ponižavao i maltretirao dobro pamte što im je učinio, a sada, kada više nema funkciju koja ga je štitila, Krneta bi se prvi put mogao suočiti s pravim posljedicama svojih postupaka.

Lazar Krneta, Aldo i Slavko Žuvela, Divlje pčele
Lazar Krneta, Aldo i Slavko Žuvela, Divlje pčele FOTO: RTL

Je li njegov odlazak iz zatvora ujedno i kraj njegove priče ili će mu se prošlost vratiti onda kada to najmanje očekuje?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele lazar krneta aldo mađar
Divlje pčele

Emotivan susret sestara nakon šest godina: Zora sakrila istinu o svom životu

Divlje pčele

Ante odlučio pomoći Nikoli oko zadruge, ali iza svega se krije velika muljaža

Moglo bi te zanimati

Pred nama je buran tjedan u 'Divljim pčelama': Stižu novi sukobi, ali i iznenađenja

Rajka se vratila u Vrilo!

Mirjana priznala Anti mračnu tajnu: Naručila je Katarinino ubojstvo

Jakov razotkrio mračne tajne zatvora: General Carević u šoku nakon stravičnih saznanja

Cvita i Nikola napali Mirjanu i Antu zbog zloglasnog Krnete, Mirjana šuti o pravoj istini

Ivica ponovno izgubio dodir sa stvarnošću, razbio čašu i porezao se

Pročitaj na Net.hr
Lana Jurčević i Luka Nižetić napokon otkrili tajnu iza zagonetnih najava 'Prave ljubavi'
Adventski kalendar tvrtke Kim Kardashian razljutio kupce: 'Kao kad nađeš stvari ispod kauča'
Tužiteljstvo u Beogradu: Baka Prase lažirao uhićenje, prijeti mu kazna zbog širenja panike
Sestra Nine Badrić iznenadila javnost, otkrila čime se bavi u Rimu: 'Za sve je kriv moj sin'
Sudac nije štedio Russella Branda: 'Mislili ste da zbog slave možete što hoćete'
Gordon Ramsay iznenadio fotografijom bez majice: U ovakvoj formi nije viđen desetljećima
Suprug joj osuđen za silovanje, ali ona ne da na njega: Tko je odana žena Russella Branda?
Baka Prase navodno priveden: Maskirane osobe upale mu u stan, oglasio se njegov tim
Russellu Brandu 10 i pol godina zatvora: Kriv je za silovanje i tri seksualna napada
Katy Perry bivšeg muža zvala Rasputin: Novinar otkrio što mu je Brand na to odgovorio