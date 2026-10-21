Krstin sin Jovan stigao u Vrilo, šarmirao Cvitu i Luce već pri prvom susretu!

Cvita i Luce našle su se na kavi kako bi napokon razgovarale o svemu što ih muči. Luce se iskreno ispričavala Cviti zbog nezgodne situacije u kojoj je Renato rekao Petru da je Kate u zatvoru, nastojeći ponovno izgraditi njihovo povjerenje pa joj je Luce pokušala pružiti podršku. Razgovor je tekao mirno sve dok ga nisu prekinuli neočekivani koraci.

Baš u tom trenutku, njihov ozbiljan razgovor prekida dolazak mladog Jovana, kojeg zovu Johnny. On je Krstin sin iz prvog braka i njegova iznenadna pojava potpuno mijenja dinamiku susreta dviju prijateljica.