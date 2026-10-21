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Divlje pčele

Krstin sin Jovan stigao u Vrilo, šarmirao Cvitu i Luce već pri prvom susretu!

U popularnoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele' pojavljuje se novi lik, Jovan, koji donosi neočekivani ljubavni zaplet. Krstin sin iz prvog braka stiže u mjesto baš u trenutku kada Cvita i Luce rješavaju stare nesporazume. Tko zna razlog zbog kojeg je baš sad došao, ali jasno je da će stvari postati vrlo zanimljive

RTL
21.10.2026 10:00

Neočekivani gost

Cvita i Luce našle su se na kavi kako bi napokon razgovarale o svemu što ih muči. Luce se iskreno ispričavala Cviti zbog nezgodne situacije u kojoj je Renato rekao Petru da je Kate u zatvoru, nastojeći ponovno izgraditi njihovo povjerenje pa joj je Luce pokušala pružiti podršku. Razgovor je tekao mirno sve dok ga nisu prekinuli neočekivani koraci.

Baš u tom trenutku, njihov ozbiljan razgovor prekida dolazak mladog Jovana, kojeg zovu Johnny. On je Krstin sin iz prvog braka i njegova iznenadna pojava potpuno mijenja dinamiku susreta dviju prijateljica.

Simpatije na prvi pogled?

Krsto i Jovan, Divlje pčele
Krsto i Jovan, Divlje pčele FOTO: RTL

Ne znajući točno tko je tko, Jovan prvo pomisli da je Cvita zapravo očeva odabranica Luce. Oduševljen njezinim izgledom, bez ustručavanja komentira kakvu je nevjerojatnu ljepoticu oženio njegov otac, što odmah izazove priličnu pomutnju i laganu nelagodu. Kada mu je napokon objašnjeno tko je tko i kada mu je Cvita predstavljena, kratko je i sa smiješkom uzvratio: "Drago mi je, onda je zadovoljstvo još veće."

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Tu se stvore i neke očite simpatije, ali situacija je komplicirana jer je Cvita već udata žena. Dolazak Krstinog sina Johnnyja i njegove simpatije prema tuđoj ženi donose potpuno nove izazove za sve likove. Mnogi se sada s pravom pitaju tko zna razlog zbog kojeg je baš sad došao i hoće li njegov boravak narušiti tek uspostavljeni mir.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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