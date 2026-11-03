Krsto tješi Ivicu, dok Ante ponovno slobodno šeta mjestom

Napetosti u mjestu ne jenjavaju, a Ivica se ponovno našao u teškoj situaciji nakon što je ugledao Antu kako slobodno šeta

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Susret na ulici

Ivica nije mogao sakriti šok kada je vidio Antu kako bezbrižno hoda mjestom, usprkos svim dosadašnjim problemima sa zakonom. "Ne bi smio samo tako šetati mjestom", komentirao je vidno potreseni Ivica, ne vjerujući svojim očima. U tom trenutku intervenirali su Jerko i Anđelko, pokušavajući ga upozoriti na ograničenja. "Morate se kretati baš preko trga? Razgovarate s milicijom, jeste li svjesni toga?", strogo ga je upozorio Anđelko. No, Ante je imao spreman odgovor, pravdajući se pismenom potvrdom liječnika i dopuštenjem tužitelja.

Antina opravdanja

Ante nije pokazao nimalo kajanja zbog svog ponašanja pred okupljenima. "Javio sam Barešiću, imam njegov amen. A osim toga, imam pismenu od liječnika da se moram kretati", branio se Ante, ne obazirući se na zgražanje mještana.

icon-expand icon-close icon-close Ivica Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Također je dodao kako je samo vodio unuka u školu i da u tome ne vidi nikakav problem. "Nisam išao opljačkati banku", odbrusio je Jerku, jasno dajući do znanja da se ne planira povući niti skrivati u kući.

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