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Divlje pčele

Ksenija očitala lekciju Katarini Runje: 'Ne ubij, to je Božja zapovijed!'

U nizu dramatičnih susreta, Ksenija je bez milosti napala sve koji su, prema njenom mišljenju, odgovorni za Teodorinu patnju, ne shvaćajući da je upravo ona ta koja svojoj kćeri zadaje najbolnije udarce

RTL.hr
22.05.2026 09:00

Dolazak Ksenije, majke Teodore Vukas, žene mladog učitelja Jakova, u malo mjesto Vrilo, umjesto da donese utjehu slomljenoj kćeri, pretvorio se u uragan optužbi, javnih sramoćenja i okrutnih presuda. 

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Čini se da Ksenija nije gubila vrijeme. Odmah po dolasku, suočila se s kćerinim suprugom, optužujući ga da je Teodoru uništio i "pretvorio u ludnicu". Ipak, njegov odgovor otkrio je drugu stranu priče - Teodora je od njega tražila premještaj iz Zagreba samo kako bi pobjegla od vlastite majke, što Ksenijinu ulogu brižne majke stavlja pod veliki upitnik.

Ksenija, Divlje pčele
Ksenija, Divlje pčele FOTO: RTL

Nedugo zatim, Ksenija je svoj gnjev usmjerila prema Katarini Runje, ženi s kojom je Teodorin muž imao aferu. Susret se odigrao u lokalnoj kavani, gdje se Ksenija, predstavivši se kao "majka, učiteljica, sve žene Teodore Vukas", obrušila na Katarinu. Pozivajući se na Božje zapovijedi, optužila ju je da je prekršila najmanje dvije. "Vi kažete da ste vjernica, a ogriješili ste dušu", poručila joj je hladno, ostavljajući Katarinu bez riječi, a prisutne u šoku. Dok je Katarina, prema Ksenijinim riječima, ponosno šetala mjestom, njezina kći je kod kuće "samo cmizdrila".

Ksenija i Katarina, Divlje pčele
Ksenija i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Konačna presuda: "Više ne možeš živjeti pod našim krovom"

Vrhunac okrutnosti dogodio se u konačnom obračunu s vlastitom kćeri. Umjesto razumijevanja za Teodorin očaj i priznanje preljuba kojim je pokušala povrijediti muža, Ksenija je iskazala samo gađenje i prijezir. "Nije ni čudo što te ostavio. Kad je čovjeku do nečeg stalo, onda se bori za to. Vraga si se ti borila", siktala je na svoju kćer koja se gušila u suzama.

Teodora Vukas, Divlje pčele
Teodora Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Smatrajući da je Teodora osramotila ne samo sebe, već i cijelu obitelj, Ksenija joj je zadala posljednji, najbolniji udarac. Najavila je svoj povratak u Zagreb i izrekla presudu koja je odjeknula bolnije od bilo koje optužbe. "Tvome će ocu srce puknuti od boli. Ti više ne možeš živjeti pod našim krovom", poručila je, ostavljajući Teodoru potpuno samu, slomljenu i odbačenu od osobe od koje je očekivala bezuvjetnu ljubav.

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