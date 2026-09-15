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Divlje pčele

'Kud srljaš, Toma?': Amar najavio nove epizode 'Divljih pčela' i ponovno probudio pitanje svih gledatelja

Prošla sezona 'Divljih pčela' završila je velikim odlaskom, a sudbina jednog od omiljenih likova ostala je visjeti u zraku. Sada je Amar Bukvić novom objavom na Instagramu ponovno otvorio pitanje koje zanima mnoge gledatelje – vraća li se Toma?

RTL.hr
15.09.2026 10:38

Amar Bukvić ponovno je zaintrigirao obožavatelje 'Divljih pčela'. Glumac je na Instagramu objavio nekoliko fotografija iz popularne serije uz misterioznu poruku: "Kud srljaš, Toma?", a najavio je i povratak novih epizoda koje na male ekrane stižu od 21. rujna.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

No, njegova objava otvorila je pitanje koje gledatelji već mjesecima postavljaju – hoće li se Toma vratiti u priču?

Amar Bukvić, Divlje pčele
Amar Bukvić, Divlje pčele FOTO: RTL

Naime, prošla sezona završila je njegovim odlaskom, a sudbina lika kojeg je utjelovio Amar Bukvić ostala je neizvjesna. Upravo zato nove fotografije izazvale su veliko zanimanje publike.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka, 21. rujna od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

amar bukvić divlje pčele
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