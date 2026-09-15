'Kud srljaš, Toma?': Amar najavio nove epizode 'Divljih pčela' i ponovno probudio pitanje svih gledatelja

Amar Bukvić ponovno je zaintrigirao obožavatelje 'Divljih pčela'. Glumac je na Instagramu objavio nekoliko fotografija iz popularne serije uz misterioznu poruku: "Kud srljaš, Toma?", a najavio je i povratak novih epizoda koje na male ekrane stižu od 21. rujna.
No, njegova objava otvorila je pitanje koje gledatelji već mjesecima postavljaju – hoće li se Toma vratiti u priču?
Naime, prošla sezona završila je njegovim odlaskom, a sudbina lika kojeg je utjelovio Amar Bukvić ostala je neizvjesna. Upravo zato nove fotografije izazvale su veliko zanimanje publike.
Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka, 21. rujna od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.