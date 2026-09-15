'Kud srljaš, Toma?': Amar najavio nove epizode 'Divljih pčela' i ponovno probudio pitanje svih gledatelja

Prošla sezona 'Divljih pčela' završila je velikim odlaskom, a sudbina jednog od omiljenih likova ostala je visjeti u zraku. Sada je Amar Bukvić novom objavom na Instagramu ponovno otvorio pitanje koje zanima mnoge gledatelje – vraća li se Toma?

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Amar Bukvić ponovno je zaintrigirao obožavatelje 'Divljih pčela'. Glumac je na Instagramu objavio nekoliko fotografija iz popularne serije uz misterioznu poruku: "Kud srljaš, Toma?", a najavio je i povratak novih epizoda koje na male ekrane stižu od 21. rujna.

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No, njegova objava otvorila je pitanje koje gledatelji već mjesecima postavljaju – hoće li se Toma vratiti u priču?

icon-expand icon-close icon-close Amar Bukvić, Divlje pčele FOTO: RTL