Kuju se tajni planovi! Ante želi da se Marko i Nikola pomire, a Kata moli Krnetu da je povede kući

Ante se priprema na svoj povratak i moli Marka da se, makar prividno, pomiri s Nikolom jer će im tako biti lakše provoditi plan. Kata se vraća iz samice i jedva stoji na nogama. Priznaje Franki da je vidjela Mirjanu i da će otkriti što se iza svega krije.

Čavka govori Terezi da se više ne smiju viđati jer uz njega ona nikad neće imati budućnost. Nakon što pročita Rajkino pismo iz Ženeve, njezine ga riječi natjeraju na razmišljanje.