Nove epizode 'Divljih pčela' pratite od ponedjeljka do četvrtka u 20.15 sati na RTL-u, a dostupne su i 24 sata ranije na platformi Voyo!
Divlje pčele
KVIZ Koliko dobro pratite nedavne zaplete u 'Divljim pčelama'? Provjerite znate li sve detalje!
Posljednje epizode donijele su niz napetih susreta, neočekivanih priznanja i predmeta koji nose tešku simboliku. Od tajnih znakova pažnje i pronađenih uspomena iz prošlosti do imena koja kriju drukčije živote - provjerite koliko ste pomno pratili nedavnu radnju i riješite naš kviz!
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