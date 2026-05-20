KVIZ Koja si sestra Runje? Riješi ovaj set pitanja i saznaj jesi li više Katarina, Zora ili Cvita!

Svakog dana s velikom napetošću pratimo dramatična zbivanja u mističnom selu Vrilo i navijamo za tri sestre koje su postale pravi sinonim za žensku snagu, prkos i preživljavanje. Otkako su nam ušetale u živote kroz seriju 'Divlje pčele' , sestre Runje pokazale su da obitelj nema cijenu i da su, baš poput pravih pčela, spremne pokazati žalac kada netko ugrozi njihov dom i zemlju.

Iako drže zajednički front protiv svih seoskih moćnika i nepravde, njih tri se u kriznim trenucima snalaze na potpuno različite načine. Možda si upravo ti ona koja u kriznim situacijama reagira hladne glave, s ponosom i urođenim autoritetom. S druge strane, možda te krasi neustrašiv i temperamentan karakter buntovnice koja ne trpi autoritete i uvijek reagira na prvu, bez straha od posljedica. A postoji i šansa da si ona nježna, duboko emotivna duša koja uvijek unosi mir u kuću, ali posjeduje nevjerojatnu unutrašnju snagu onda kada je najteže.

Vrijeme je da napokon otkriješ svoje mjesto u najpopularnijoj televizijskoj košnici i saznaš s kojom od njih dijeliš svoju osobnost. Prođi kroz naša pitanja, iskreno odgovori kako bi se snašla u kompliciranim životnim situacijama i jednom zauvijek saznaj jesi li Katarina, Zora ili Cvita.