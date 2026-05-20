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Divlje pčele

KVIZ Koja si sestra Runje? Riješi ovaj set pitanja i saznaj jesi li više Katarina, Zora ili Cvita!

Tri sestre i tri potpuno različita karaktera drže nas prikovane uz ekrane u hit-seriji 'Divlje pčele'. Riješi naš brzi test osobnosti i saznaj jesi li ponosna predvodnica, vatrena buntovnica ili emotivna duša obitelji

RTL.hr
20.05.2026 16:00

Svakog dana s velikom napetošću pratimo dramatična zbivanja u mističnom selu Vrilo i navijamo za tri sestre koje su postale pravi sinonim za žensku snagu, prkos i preživljavanje. Otkako su nam ušetale u živote kroz seriju 'Divlje pčele', sestre Runje pokazale su da obitelj nema cijenu i da su, baš poput pravih pčela, spremne pokazati žalac kada netko ugrozi njihov dom i zemlju.

Sestre Runje, Divlje pčele
Sestre Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Iako drže zajednički front protiv svih seoskih moćnika i nepravde, njih tri se u kriznim trenucima snalaze na potpuno različite načine. Možda si upravo ti ona koja u kriznim situacijama reagira hladne glave, s ponosom i urođenim autoritetom. S druge strane, možda te krasi neustrašiv i temperamentan karakter buntovnice koja ne trpi autoritete i uvijek reagira na prvu, bez straha od posljedica. A postoji i šansa da si ona nježna, duboko emotivna duša koja uvijek unosi mir u kuću, ali posjeduje nevjerojatnu unutrašnju snagu onda kada je najteže.

Vrijeme je da napokon otkriješ svoje mjesto u najpopularnijoj televizijskoj košnici i saznaš s kojom od njih dijeliš svoju osobnost. Prođi kroz naša pitanja, iskreno odgovori kako bi se snašla u kompliciranim životnim situacijama i jednom zauvijek saznaj jesi li Katarina, Zora ili Cvita.

Sretno i javi nam rezultat!

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.
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