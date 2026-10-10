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Divlje pčele

Lara Nekić za RTL.hr o ulozi Domenike u 'Divljim pčelama': 'Nadam se da ću unijeti i mir i kaos'

Mlada glumica Lara Nekić pridružila se postavi u ulozi Domenike, zaručnice Marka Vukasa, a njezin dolazak mogao bi donijeti zanimljive preokrete. Iako priznaje da ulazak u već uspješnu seriju nosi određeni pritisak, Lara ne skriva koliko uživa u radu s poznatim kolegama

RTL.hr
10.10.2026 07:00

Gledatelje popularne RTL-ove serije 'Divlje pčele' iznenadio je dolazak novog lika koji bi mogao dodatno zakomplicirati već napete odnose među junacima. Riječ je o Domeniki, zaručnici Marka Vukasa, koju utjelovljuje mlada glumica Lara Nekić. U razgovoru za RTL.hr Lara je otkrila kako se snašla na setu serije koja je osvojila publiku diljem regije, kako su je prihvatili kolege te hoće li njezin lik među poznate junake unijeti mir ili izazvati pravi kaos.

Domenika, Lara Nekić, Divlje pčele
Domenika, Lara Nekić, Divlje pčele FOTO: RTL

Serija je postala opasan hit u cijeloj regiji. Kakav je osjećaj ući u nastavak kao potpuno osvježenje za publiku?

No pressure. Šalim se. Da, pressure. Pritisak. Ali nekako, tu je cijela ekipa meni prilično poznata, tu su mi kolege s faksa, prijatelji. Uz to, i gušt mi je.

Vaš lik odmah mijenja dinamiku u postojećim odnosima na ekranu. Kako su Vas prihvatili kolege na setu?

Kao što sam maloprije rekla, dosta dobro. To nema nužno veze s našim privatnim odnosima, ali poznajem tu ljude, ekipa koja glumi je mlada, studirali smo zajedno, tako da je stvarno divno i ugodno.

Što mislite hoće li Vaš dolazak donijeti mir ili totalan kaos među likove koje publika već zna?

Ja se nadam oboje.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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