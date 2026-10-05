Lazar Krneta otkrio pravi razlog dolaska kod Mirjane: 'Hoću da Petrova ubojica bude pravedno kažnjena'

Lazar Krneta pojavio se na Mirjaninom pragu s pričom kako se smatra prijateljem obitelji.

"Znate, ja sam godinama radio tu za vas. I zato se nekako smatram prijateljem familije", započeo je svoj govor. Mirjana je odmah pokazala sumnju, prisjećajući se kako njegov odlazak u prošlosti nije bio nimalo lijep. "Sićan se ja jako dobro kako si odavde otišao. Ne baš lipo", odbrusila mu je. Otvoreno ga je pitala zašto je došao, uvjerena da ga ne zanima samo usputno druženje uz kavu.

Ubrzo je otkrio svoju novu ulogu, priznajući da sada radi kao upravitelj ženske kaznionice u Splitu. Ta informacija sama po sebi ne bi bila toliko šokantna da Krneta nije odmah spomenuo i ime koje je svima u obitelji dobro poznato. "Upravo mi je došla jedna nova zatvorenica, Katarina. Došao sam vam reći da ću se osobno pobrinuti da bude kažnjena kako je zaslužila", poručio je zatečenoj Mirjani.