Lazar Krneta otkrio pravi razlog dolaska kod Mirjane: 'Hoću da Petrova ubojica bude pravedno kažnjena'

Lazar Krneta pojavio se na Mirjaninom pragu s pričom kako se smatra prijateljem obitelji.
"Znate, ja sam godinama radio tu za vas. I zato se nekako smatram prijateljem familije", započeo je svoj govor. Mirjana je odmah pokazala sumnju, prisjećajući se kako njegov odlazak u prošlosti nije bio nimalo lijep. "Sićan se ja jako dobro kako si odavde otišao. Ne baš lipo", odbrusila mu je. Otvoreno ga je pitala zašto je došao, uvjerena da ga ne zanima samo usputno druženje uz kavu.
Ubrzo je otkrio svoju novu ulogu, priznajući da sada radi kao upravitelj ženske kaznionice u Splitu. Ta informacija sama po sebi ne bi bila toliko šokantna da Krneta nije odmah spomenuo i ime koje je svima u obitelji dobro poznato. "Upravo mi je došla jedna nova zatvorenica, Katarina. Došao sam vam reći da ću se osobno pobrinuti da bude kažnjena kako je zaslužila", poručio je zatečenoj Mirjani.
Osveta za pokojnog prijatelja
Mirjana je isprva mislila da je Lazar došao tražiti novac kako bi Katarini zagorčao život u zatvoru.
"A sada vidim da si došao tražit pare", posumnjala je. Krneta je to oštro demantirao.
Lazar i pokojni Petar bili su iznimno bliski, a Petrova smrt ostavila je snažan trag na novom upravitelju zatvora. "Petar mi je bija prijatelj i njegova me smrt jako pogodila", priznao je Krneta. Dodao je kako ima samo jedan cilj: "Samo hoću da njegova ubojica bude pravedno kažnjena", sugerirajući da Katarini u kaznionici pod njegovim nadzorom neće biti nimalo lako.
Ovaj susret otkrio je koliko su duhovi prošlosti, ali i veze u obitelji Vukas i dalje snažno prisutni utjecajni ne samo u Vrilu nego i čak i u zatvorima. Lazarova potraga za pravdom i osvetom tek će pokazati svoje prave posljedice.
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