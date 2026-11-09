Lazar Krneta potpisao ostavku nakon napetog obračuna sa Žuvelom

Pritisak s vrha
Zatvorski hodnici godinama su skrivali stravične tajne, no dolazak Žuvele označio je kraj za surovog upravitelja. Žuvela je pred Krnetu bez imalo okolišanja stavio dokument koji je značio samo jedno - potpuni krah njegove dotadašnje karijere. Dokument na stolu bio je neopoziva ostavka na sve funkcije u kaznionici, a izbor je bio vrlo sužen.
Očaj i slom zloglasnog upravitelja
Vidno šokiran i uznemiren, Krneta isprva nije mogao vjerovati što se događa. Znao je da potpis na tom papiru znači nepovratni gubitak moći koju je godinama brutalno zlorabio. Očajan i u panici, pokušao je prebaciti krivnju na druge, glasno prosvjedujući kako mu se uništava cijela karijera isključivo zbog situacije sa zatvorenicom Katarinom Runje.
No, Žuvela nije imao nimalo sluha za njegova slabašna opravdanja. Jasno mu je dao do znanja da je sam kriv za sve što mu se događa te da mora napokon snositi odgovornost za svoja jeziva zlodjela. Uz iznimno strogo upozorenje, Žuvela mu je hladno objasnio da zapravo treba biti sretan što na licu mjesta ne ide izravno iza rešetaka. Ponudio mu je mračni kompromis - ako potpiše i bude surađivao, možda će proći samo s blažim ukorom i nekom beznačajnom funkcijom daleko od zatvorskog sustava.
Konačni pad
Iako je oklijevao, pritisnut u kut i bez ikakvog izlaza, Lazar Krneta naposljetku je slomljeno uzeo olovku i stavio svoj potpis na dokument. Time je napokon službeno okončana njegova strahovlada, a on je zauvijek protjeran s upraviteljske pozicije u bilo kojoj kaznionici.
Mnogi se nadaju da će ovaj veliki preokret konačno donijeti dugo očekivanu pravdu i mir za sve žene koje su pretrpjele Krnetin dugogodišnji teror.
Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.