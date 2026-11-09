Lazar Krneta potpisao ostavku nakon napetog obračuna sa Žuvelom

Zatvorski hodnici godinama su skrivali stravične tajne, no dolazak Žuvele označio je kraj za surovog upravitelja. Žuvela je pred Krnetu bez imalo okolišanja stavio dokument koji je značio samo jedno - potpuni krah njegove dotadašnje karijere. Dokument na stolu bio je neopoziva ostavka na sve funkcije u kaznionici, a izbor je bio vrlo sužen.

Vidno šokiran i uznemiren, Krneta isprva nije mogao vjerovati što se događa. Znao je da potpis na tom papiru znači nepovratni gubitak moći koju je godinama brutalno zlorabio. Očajan i u panici, pokušao je prebaciti krivnju na druge, glasno prosvjedujući kako mu se uništava cijela karijera isključivo zbog situacije sa zatvorenicom Katarinom Runje.

No, Žuvela nije imao nimalo sluha za njegova slabašna opravdanja. Jasno mu je dao do znanja da je sam kriv za sve što mu se događa te da mora napokon snositi odgovornost za svoja jeziva zlodjela. Uz iznimno strogo upozorenje, Žuvela mu je hladno objasnio da zapravo treba biti sretan što na licu mjesta ne ide izravno iza rešetaka. Ponudio mu je mračni kompromis - ako potpiše i bude surađivao, možda će proći samo s blažim ukorom i nekom beznačajnom funkcijom daleko od zatvorskog sustava.