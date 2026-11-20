Napetosti među milicajcima rasplamsale su se zbog preslagivanja i novih pozicija. Inspektor Jerko Sikirica nije skrivao gorčinu jer je preskočen pri dodjeli nove funkcije, pa se požalio Ranku i Anđelku. "Nije pošteno. Toliko godina sam radio za to, zar nisam to zavrijedio svojim radom?", ogorčeno je pitao Jerko, nabrajajući razloge zbog kojih smatra da je nepravedno zakinut.

Ranko Badurina i Anđelko pokušali su ga smiriti, ističući da će novi poručnik sa sobom nositi i najveći teret te odgovornost. "Možda je i bolje tako, taj tko dođe na to mjesto, njemu će se uvaliti sva odgovornost", pokušao mu je objasniti Badurina, uvjeren da se situacija neće loše odraziti na Jerkov položaj.