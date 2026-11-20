Napetosti među milicajcima rasplamsale su se zbog preslagivanja i novih pozicija. Inspektor Jerko Sikirica nije skrivao gorčinu jer je preskočen pri dodjeli nove funkcije, pa se požalio Ranku i Anđelku. "Nije pošteno. Toliko godina sam radio za to, zar nisam to zavrijedio svojim radom?", ogorčeno je pitao Jerko, nabrajajući razloge zbog kojih smatra da je nepravedno zakinut.
Ranko Badurina i Anđelko pokušali su ga smiriti, ističući da će novi poručnik sa sobom nositi i najveći teret te odgovornost. "Možda je i bolje tako, taj tko dođe na to mjesto, njemu će se uvaliti sva odgovornost", pokušao mu je objasniti Badurina, uvjeren da se situacija neće loše odraziti na Jerkov položaj.
Povratak zloglasnog negativca
Usred rasprave o promaknućima i nepravdi, u prostoriju je iznenada ušao upravitelj zatvora Lazar Krneta. Njegov ponovni dolazak izazvao je hladnu jezu i prekinuo dotadašnju tenziju na posve drugačiji način. Riječ je o nemilosrdnom i nasilnom liku, upravitelju zatvora u kojem je Katarina bila zatočena, koji se prema ženama ponašao surovo i bez milosti, zbog čega njegova pojava odmah signalizira nove nevolje.
"Zdravo Jerko. I drugovi", hladno i samouvjereno pozdravio je Krneta okupljene muškarce.
Jerko u šoku
Dok su ostali zatečeno promatrali što se događa, inspektor Jerko Sikirica ostao je paraliziran od šoka ugledavši ga ponovno. Nije mogao sakriti nevjericu zbog njegova dolaska pa mu je zbunjeno i oštro uputio pitanje: "Kako su tebe mogli poslati?"
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