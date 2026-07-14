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Divlje pčele

Legendarni Brico iz 'Divljih pčela' više nema brkove. Pogledajte kako sada izgleda

Antonio Scarpa, koji je u RTL-ovoj hit seriji 'Divlje pčele' osvojio publiku kao legendarni Brico, donio je odluku koja je iznenadila njegove vjerne pratitelje. Prepoznatljivi zaštitni znak njegovog lika – brkovi – službeno su prošlost

RTL.hr
14.07.2026 10:00

Dok se popularna serija 'Divlje pčele' nalazi na ljetnoj pauzi, a kamere na setu miruju, glumac Antonio Scarpa je odlučio iskoristiti slobodno vrijeme za mali zaokret. Scarpa je obrijao svoje kultne brkove.

Antonio Scarpa, Divlje pčele
Antonio Scarpa, Divlje pčele FOTO: Instagram

Brico kakvog znamo i volimo

Kao Brico, Antonio Scarpa postao je nezamjenjiv dio svijeta 'Divljih pčela'. Njegov lik nije samo onaj koji brine o izgledu ostalih mještana, već je postao svojevrsno ogledalo lokalnog duha – uvijek u toku sa zbivanjima, spreman za britak komentar i prožet onim autentičnim šarmom koji publika obožava. Upravo su mu ti gusti brkovi davali specifičan vizualni identitet koji se savršeno uklapao u atmosferu serije.

Brico i Jerko, Divlje pčele
Brico i Jerko, Divlje pčele FOTO: RTL

I dok fanovi s nestrpljenjem iščekuju nastavak intrigantnih zapleta u 'Divljim pčelama', glumačka ekipa koristi zasluženi odmor. Antonio Scarpa tako puni baterije za nove radne pobjede koje ga čekaju kada se kamere ponovno upale.

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