Legendarni Brico iz 'Divljih pčela' više nema brkove. Pogledajte kako sada izgleda

Dok se popularna serija 'Divlje pčele' nalazi na ljetnoj pauzi, a kamere na setu miruju, glumac Antonio Scarpa je odlučio iskoristiti slobodno vrijeme za mali zaokret. Scarpa je obrijao svoje kultne brkove.

Kao Brico, Antonio Scarpa postao je nezamjenjiv dio svijeta 'Divljih pčela'. Njegov lik nije samo onaj koji brine o izgledu ostalih mještana, već je postao svojevrsno ogledalo lokalnog duha – uvijek u toku sa zbivanjima, spreman za britak komentar i prožet onim autentičnim šarmom koji publika obožava. Upravo su mu ti gusti brkovi davali specifičan vizualni identitet koji se savršeno uklapao u atmosferu serije.