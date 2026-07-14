Legendarni Brico iz 'Divljih pčela' više nema brkove. Pogledajte kako sada izgleda

Dok se popularna serija 'Divlje pčele' nalazi na ljetnoj pauzi, a kamere na setu miruju, glumac Antonio Scarpa je odlučio iskoristiti slobodno vrijeme za mali zaokret. Scarpa je obrijao svoje kultne brkove.
Brico kakvog znamo i volimo
Kao Brico, Antonio Scarpa postao je nezamjenjiv dio svijeta 'Divljih pčela'. Njegov lik nije samo onaj koji brine o izgledu ostalih mještana, već je postao svojevrsno ogledalo lokalnog duha – uvijek u toku sa zbivanjima, spreman za britak komentar i prožet onim autentičnim šarmom koji publika obožava. Upravo su mu ti gusti brkovi davali specifičan vizualni identitet koji se savršeno uklapao u atmosferu serije.
I dok fanovi s nestrpljenjem iščekuju nastavak intrigantnih zapleta u 'Divljim pčelama', glumačka ekipa koristi zasluženi odmor. Antonio Scarpa tako puni baterije za nove radne pobjede koje ga čekaju kada se kamere ponovno upale.