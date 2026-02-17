Emisije
Divlje pčele

Lidija Kordić iz 'Divljih pčela' podijelila fotku s tamnijom nijansom, a pred njom je i uzbudljiva nominacija

Tamnija nijansa kose dolazi u trenutku kada Zora prolazi kroz krizu, a Lidija je nominirana za 'Novo lice godine' zbog serije 'Divlje pčele'

17.02.2026 14:00

Na prvi pogled, mala promjena. No pažljivijima nije promaknula. Lidija Kordić, koju gledatelji serije 'Divlje pčele' prate kao Zoru Runje, pojavila se u nešto tamnijoj nijansi kose. Promjena je suptilna, ali vidljiva, daje joj zreliji, smireniji izgled i dodatno naglašava crte lica.

I dok Zora u seriji prolazi kroz jedno od najtežih razdoblja, Lidija privatno ima razloga za zadovoljstvo.

Veliko priznanje za mladu glumicu

Lidija Kordić nominirana je za Večernjakovu ružu u kategoriji Novo lice godine, čime je potvrđeno da je njezin rad itekako prepoznat. Uloga Zore Runje pokazala je njezin raspon, od suzdržane, ranjive djevojke do žene koju razdire unutarnji konflikt. Nominacija dolazi upravo u trenutku kada se radnja serije dodatno zaoštrava.

Lidija Kordić
Lidija Kordić FOTO: Instagram

Zora Runje nalazi se između straha i savjesti

U posljednjim epizodama Zora je sve nemirnija. Žali se na mučnine, iscrpljenost i tjeskobu. Teret istine o Petrovoj smrti sve je teži, a paralelno je izjeda i osjećaj krivnje zbog odnosa s Nikolom. Razapeta između obitelji, ljubavi i vlastite savjesti, Zora postaje lik koji nosi slojeve potisnutih emocija. Nije glasna ni dramatična, ali je duboko potresena i upravo u toj tišini Lidija pokazuje snagu svoje interpretacije.

Dok Zoru progoni prošlost, Lidija Kordić gradi sigurnu i stabilnu glumačku poziciju.

Zora, Divlje pčele
Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Lidijom Kordić i Lidijom Penić-Grgaš

