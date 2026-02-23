Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Lidija Kordić zablistala kao riđokosa! Mlada glumica 'Divljih pčela' u centru pažnje dok Zoru u seriji čeka životni preokret

Glumica Lidija Kordić, koju gledatelji prate u ulozi Zore u seriji 'Divlje pčele', ponovno je privukla pažnju, ovoga puta upečatljivim, riđokosim izdanjem koje joj daje potpuno novu energiju

RTL.hr
23.02.2026 17:00

Dok publika 'Divlje pčele' iz epizode u epizodu strepi nad sudbinom Zore, Lidija Kordić izvan seta pokazuje sasvim drugo lice, ono odvažno, moderno i vizualno upečatljivo. 

Riđa kosa dodatno je naglasila njezine crte lica i donijela dozu svježine, a kombinacija s modernim modnim detaljima potvrđuje da Lidija odlično balansira između prirodne elegancije i trendovskog izričaja. Njezino izdanje odiše samopouzdanjem i lakoćom, daleko od emotivnih turbulencija kroz koje prolazi njezin lik.

Zora na životnoj prekretnici

Dok Lidija izvan seta zrači snagom, Zora u seriji prolazi kroz jedno od najintenzivnijih razdoblja dosad. Mlada Runje suočava se s trudnoćom s Nikolom, a vijest koja je prvo bila slutnja, a potom i potvrđena istina, uzdrmala je njihove odnose.

Nikolina reakcija nije bila jednostavna. Umjesto bezrezervne sreće, pojavile su se sumnje, strah i napetost. Zora se tako našla između ljubavi, očekivanja i realnosti malog mjesta koje sve promatra. Upravo ta ranjivost i unutarnja borba čine njezin lik jednim od najemotivnijih u aktualnoj radnji.

Lidija Kordić, Divlje pčele
Lidija Kordić, Divlje pčele FOTO: Instagram

Glumica koja hrabro mijenja imidž

Dok Zoru čekaju velike odluke i neizvjesni razgovori, Lidija ostavlja dojam mlade glumice koja suvereno gradi svoj stil i identitet, i na ekranu i izvan njega. Bilo kao osjetljiva Zora ili samouvjerena Lidija, publika je ne prestaje gledati.

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS: Intervju s Lidijom Kordić i Lidijom Penić-Grgaš

zora runje divlje pčele zora divlje pčele lidija kordić lidija divlje pčele divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Cvita je spremna raskrinkati Mirjanu i Domazeta, a Lucu čeka neugodno iznenađenje

Dok je u 'Divljim pčelama' gledamo kao rastrganu Terezu, Margarita Mladinić izvan seta oduševljava modernim modnim izdanjima

Što će se dogoditi u novim epizodama serije 'Divlje pčele'? Ranko Badurina doznaje za Domazetovu ratnu prošlost?

ANKETA Kome bi Cvita prvo trebala reći istinu o Mirjani i Tomi?

Zašto nas 'Divlje pčele' toliko pogađaju? Ovo je psihologija malog mjesta

Djeca su postala ono protiv čega su se borili? Paralele roditelja i djece koje mijenjaju pogled na 'Divlje pčele'