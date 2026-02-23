Lidija Kordić zablistala kao riđokosa! Mlada glumica 'Divljih pčela' u centru pažnje dok Zoru u seriji čeka životni preokret

Dok publika 'Divlje pčele' iz epizode u epizodu strepi nad sudbinom Zore, Lidija Kordić izvan seta pokazuje sasvim drugo lice, ono odvažno, moderno i vizualno upečatljivo.
Riđa kosa dodatno je naglasila njezine crte lica i donijela dozu svježine, a kombinacija s modernim modnim detaljima potvrđuje da Lidija odlično balansira između prirodne elegancije i trendovskog izričaja. Njezino izdanje odiše samopouzdanjem i lakoćom, daleko od emotivnih turbulencija kroz koje prolazi njezin lik.
Zora na životnoj prekretnici
Dok Lidija izvan seta zrači snagom, Zora u seriji prolazi kroz jedno od najintenzivnijih razdoblja dosad. Mlada Runje suočava se s trudnoćom s Nikolom, a vijest koja je prvo bila slutnja, a potom i potvrđena istina, uzdrmala je njihove odnose.
Nikolina reakcija nije bila jednostavna. Umjesto bezrezervne sreće, pojavile su se sumnje, strah i napetost. Zora se tako našla između ljubavi, očekivanja i realnosti malog mjesta koje sve promatra. Upravo ta ranjivost i unutarnja borba čine njezin lik jednim od najemotivnijih u aktualnoj radnji.
Glumica koja hrabro mijenja imidž
Dok Zoru čekaju velike odluke i neizvjesni razgovori, Lidija ostavlja dojam mlade glumice koja suvereno gradi svoj stil i identitet, i na ekranu i izvan njega. Bilo kao osjetljiva Zora ili samouvjerena Lidija, publika je ne prestaje gledati.
'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.