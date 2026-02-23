Lidija Kordić zablistala kao riđokosa! Mlada glumica 'Divljih pčela' u centru pažnje dok Zoru u seriji čeka životni preokret

Riđa kosa dodatno je naglasila njezine crte lica i donijela dozu svježine, a kombinacija s modernim modnim detaljima potvrđuje da Lidija odlično balansira između prirodne elegancije i trendovskog izričaja. Njezino izdanje odiše samopouzdanjem i lakoćom, daleko od emotivnih turbulencija kroz koje prolazi njezin lik.

Dok publika 'Divlje pčele' iz epizode u epizodu strepi nad sudbinom Zore , Lidija Kordić izvan seta pokazuje sasvim drugo lice, ono odvažno, moderno i vizualno upečatljivo.

Dok Lidija izvan seta zrači snagom, Zora u seriji prolazi kroz jedno od najintenzivnijih razdoblja dosad. Mlada Runje suočava se s trudnoćom s Nikolom, a vijest koja je prvo bila slutnja, a potom i potvrđena istina, uzdrmala je njihove odnose.

Nikolina reakcija nije bila jednostavna. Umjesto bezrezervne sreće, pojavile su se sumnje, strah i napetost. Zora se tako našla između ljubavi, očekivanja i realnosti malog mjesta koje sve promatra. Upravo ta ranjivost i unutarnja borba čine njezin lik jednim od najemotivnijih u aktualnoj radnji.