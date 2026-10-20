Liječnik Burić ucijenio Krnetu nakon zahvata nad Katom! Njihova tajna mogla bi ih obojicu uništiti

Panika zbog najavljene žalbe
Sve je počelo kada je Krneta saznao da se medicinska sestra navodno priprema podnijeti službenu žalbu inspektoratu. Razlog za uzbunu bio je planirani pobačaj nad zatvorenicom bez njezinog pristanka. U paničnom strahu, Krneta je odmah odjurio do doktora Burića kako bi zaustavio taj jezivi plan prije nego što bude prekasno.
Njegove nade da će spriječiti tragediju brzo su pale u vodu. Po dolasku u ordinaciju, dočekala ga je najgora moguća vijest. Liječnik mu je hladnokrvno priopćio da je zahvat već obavljen.
Liječnička ucjena i nemoćna Kate
Krneta je ostao izvan sebe saznavši da je nepovratna šteta već učinjena, dok Kate leži potpuno nepomična na stolu. Umjesto da pokaže kajanje, doktor Burić okrenuo je situaciju u svoju korist. Otvoreno je zaprijetio Krneti istaknuvši da su sada zajedno u tome i da pazi što priča. "Samo pripazi da Kate ne progovori jer se radi o mojoj glavi", upozorio ga je doktor.
Situacija se dodatno zaoštrila kada je Burić jasno dao do znanja da neće preuzeti svu krivnju na sebe ako se za ovaj skandal pročuje. Doktor mu je bez oklijevanja poručio da, ako krene padati, sigurno neće pasti sam. Time je Krnetu stjerao u kut, prisiljavajući ga na sudjelovanje u zataškavanju cijele afere.
Za to vrijeme, u zatvorskoj ordinaciji, nepomična Kate postala je tek kolateralna žrtva njihovih tajnih dogovora. Ostaje vidjeti kako će se izvući iz ove noćne more i hoće li inspekcija doista pokucati na vrata.
Gledatelji s nestrpljenjem očekuju vidjeti hoće li pravda napokon sustići odgovorne.
Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.