Liječnik Burić ucijenio Krnetu nakon zahvata nad Katom! Njihova tajna mogla bi ih obojicu uništiti

Telefonski poziv koji je primio Krneta pokreće lavinu događaja koji bi mogli uništiti nekoliko života. Prisilni medicinski zahvat nad nepomičnom Katom i mračne ucjene liječnika dodali su novu dozu tajni iza zatvorskih rešetaka

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Panika zbog najavljene žalbe

Sve je počelo kada je Krneta saznao da se medicinska sestra navodno priprema podnijeti službenu žalbu inspektoratu. Razlog za uzbunu bio je planirani pobačaj nad zatvorenicom bez njezinog pristanka. U paničnom strahu, Krneta je odmah odjurio do doktora Burića kako bi zaustavio taj jezivi plan prije nego što bude prekasno. Njegove nade da će spriječiti tragediju brzo su pale u vodu. Po dolasku u ordinaciju, dočekala ga je najgora moguća vijest. Liječnik mu je hladnokrvno priopćio da je zahvat već obavljen.

Liječnička ucjena i nemoćna Kate

Krneta je ostao izvan sebe saznavši da je nepovratna šteta već učinjena, dok Kate leži potpuno nepomična na stolu. Umjesto da pokaže kajanje, doktor Burić okrenuo je situaciju u svoju korist. Otvoreno je zaprijetio Krneti istaknuvši da su sada zajedno u tome i da pazi što priča. "Samo pripazi da Kate ne progovori jer se radi o mojoj glavi", upozorio ga je doktor.

icon-expand icon-close icon-close Divlje pčele FOTO: RTL