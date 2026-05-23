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Divlje pčele

Likovi 'Divljih pčela' kao horoskopski znakovi: Pogledajte čije se osobine najbolje poklapaju s kojim znakom

Neki likovi kao da su rođeni baš za svoj znak, a neke biste možda teško pogodili!

RTL.hr
23.05.2026 11:00

Fanovi 'Divljih pčela' svakodnevno analiziraju ljubavne drame, obiteljske sukobe i tajne omiljenih likova, a jedno pitanje posebno nam se nametnulo - koji bi horoskopski znak bio svaki od njih?

Ovan - Katarina Runje

Tvrdoglava, borbena i zaštitnički nastrojena prema onima koje voli. Katarina ne šuti kad misli da je u pravu i uvijek ide direktno u problem, bez kalkulacija. Pravi vatreni Ovan.

Katarina Runje, Divlje pčele
Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Bik - Milan Čavka

Stabilan, tvrdoglav i odan ljudima do kojih mu je stalo. Milan djeluje kao osoba koja ne voli dramu i velike riječi, ali uvijek stoji čvrsto iza svojih odluka. Ima mirnu i zaštitničku energiju, a kad jednom nekome vjeruje, ostaje uz tu osobu bez obzira na sve. Iza njegove smirene vanjštine krije se velika emocionalna snaga, baš poput pravog Bika.

Milan Čavka, Divlje pčele
Milan Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

Blizanci - Nikola Vukas

Šarmantan, komunikativan i često rastrgan između dvije strane. Nikola lako osvaja ljude, ali njegove odluke često zbunjuju okolinu. Kod njega nikad nije dosadno.

Nikola Vukas, Divlje pčele
Nikola Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Rak - Mirjana Vukas

Iako djeluje hladno i strogo, Mirjana je duboko vezana uz obitelj i zaštitnički nastrojena prema svojima. Rakovi emocije skrivaju iza čvrste fasade, a upravo je takva i ona.

Mirjana, Divlje pčele
Mirjana, Divlje pčele FOTO: RTL

Lav - Ante Vukas

Karizmatičan, dominantan i uvijek želi imati kontrolu. Vice voli moć, pažnju i autoritet, a njegov ulazak u prostoriju rijetko tko ne primijeti.

Ante, Divlje pčele
Ante, Divlje pčele FOTO: RTL

Djevica - Cvita Vukas

Perfekcionistica koja sve drži pod kontrolom dok se iznutra raspada. Nakon izdaje postala je hladna i oprezna, a emocije skriva iza distance. Djevice teško opraštaju kad ih netko povrijedi.

Cvita, Divlje pčele
Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Škorpion - Toma Domazet

Misteriozan, intenzivan i emocionalno razoren. Toma voli do kraja, ali isto tako duboko pati. Njegove tajne, unutarnje borbe i mračna energija pravi su opis Škorpiona.

Toma Domazet, Divlje pčele
Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL

Strijelac - Rajka Bauer

Britka, svoja i uvijek spremna reći ono što drugi ne žele. Rajka ima energiju osobe koja ne voli pravila ni pretvaranje, a upravo je to tipično za Strijelce. Iza njezina humora i direktnosti krije se netko tko život promatra drugačije od svih oko sebe i uvijek ostaje vjeran sebi.

Rajka, Divlje pčele
Rajka, Divlje pčele FOTO: RTL

Vaga - Karmela Poljak

Elegantna, odmjerena i uvijek svjesna odnosa među ljudima. Karmela djeluje smireno i ženstveno, ali iza toga često skriva unutarnje vaganje i emocionalne dileme. Vage vole sklad, pažnju i osjećaj da su voljene, a upravo takvu energiju nosi i ona.

Karmela, Divlje pčele
Karmela, Divlje pčele FOTO: RTL

Jarac - Ranko Badurina

Proračunat, hladan i uvijek nekoliko koraka ispred drugih. Ranko ne pokazuje emocije lako i sve promatra strateški. Jarčevi rijetko gube kontrolu, baš kao i on.

Ranko, Divlje pčele
Ranko, Divlje pčele FOTO: RTL

Vodenjak - Manda Sikirica

Svoja, intuitivna i drugačija od svih oko sebe. Manda često vidi ono što drugi ne primjećuju, a njezin način razmišljanja uvijek odskače. Djeluje distancirano, ali zapravo jako dobro "čita" ljude.

Manda, Divlje pčele
Manda, Divlje pčele FOTO: RTL

Ribe - Zora Runje

Emotivna, nježna i sanjiva. Zora stalno traži ljubav i pripadanje, ali često završava slomljenog srca. Ribe vole idealizirati ljude, a upravo ju je to više puta koštalo.

Zora, Divlje pčele
Zora, Divlje pčele FOTO: RTL
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