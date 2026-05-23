Likovi 'Divljih pčela' kao horoskopski znakovi: Pogledajte čije se osobine najbolje poklapaju s kojim znakom

Fanovi 'Divljih pčela' svakodnevno analiziraju ljubavne drame, obiteljske sukobe i tajne omiljenih likova, a jedno pitanje posebno nam se nametnulo - koji bi horoskopski znak bio svaki od njih?
Ovan - Katarina Runje
Tvrdoglava, borbena i zaštitnički nastrojena prema onima koje voli. Katarina ne šuti kad misli da je u pravu i uvijek ide direktno u problem, bez kalkulacija. Pravi vatreni Ovan.
Bik - Milan Čavka
Stabilan, tvrdoglav i odan ljudima do kojih mu je stalo. Milan djeluje kao osoba koja ne voli dramu i velike riječi, ali uvijek stoji čvrsto iza svojih odluka. Ima mirnu i zaštitničku energiju, a kad jednom nekome vjeruje, ostaje uz tu osobu bez obzira na sve. Iza njegove smirene vanjštine krije se velika emocionalna snaga, baš poput pravog Bika.
Blizanci - Nikola Vukas
Šarmantan, komunikativan i često rastrgan između dvije strane. Nikola lako osvaja ljude, ali njegove odluke često zbunjuju okolinu. Kod njega nikad nije dosadno.
Rak - Mirjana Vukas
Iako djeluje hladno i strogo, Mirjana je duboko vezana uz obitelj i zaštitnički nastrojena prema svojima. Rakovi emocije skrivaju iza čvrste fasade, a upravo je takva i ona.
Lav - Ante Vukas
Karizmatičan, dominantan i uvijek želi imati kontrolu. Vice voli moć, pažnju i autoritet, a njegov ulazak u prostoriju rijetko tko ne primijeti.
Djevica - Cvita Vukas
Perfekcionistica koja sve drži pod kontrolom dok se iznutra raspada. Nakon izdaje postala je hladna i oprezna, a emocije skriva iza distance. Djevice teško opraštaju kad ih netko povrijedi.
Škorpion - Toma Domazet
Misteriozan, intenzivan i emocionalno razoren. Toma voli do kraja, ali isto tako duboko pati. Njegove tajne, unutarnje borbe i mračna energija pravi su opis Škorpiona.
Strijelac - Rajka Bauer
Britka, svoja i uvijek spremna reći ono što drugi ne žele. Rajka ima energiju osobe koja ne voli pravila ni pretvaranje, a upravo je to tipično za Strijelce. Iza njezina humora i direktnosti krije se netko tko život promatra drugačije od svih oko sebe i uvijek ostaje vjeran sebi.
Vaga - Karmela Poljak
Elegantna, odmjerena i uvijek svjesna odnosa među ljudima. Karmela djeluje smireno i ženstveno, ali iza toga često skriva unutarnje vaganje i emocionalne dileme. Vage vole sklad, pažnju i osjećaj da su voljene, a upravo takvu energiju nosi i ona.
Jarac - Ranko Badurina
Proračunat, hladan i uvijek nekoliko koraka ispred drugih. Ranko ne pokazuje emocije lako i sve promatra strateški. Jarčevi rijetko gube kontrolu, baš kao i on.
Vodenjak - Manda Sikirica
Svoja, intuitivna i drugačija od svih oko sebe. Manda često vidi ono što drugi ne primjećuju, a njezin način razmišljanja uvijek odskače. Djeluje distancirano, ali zapravo jako dobro "čita" ljude.
Ribe - Zora Runje
Emotivna, nježna i sanjiva. Zora stalno traži ljubav i pripadanje, ali često završava slomljenog srca. Ribe vole idealizirati ljude, a upravo ju je to više puta koštalo.