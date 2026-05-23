Likovi 'Divljih pčela' kao horoskopski znakovi: Pogledajte čije se osobine najbolje poklapaju s kojim znakom

Neki likovi kao da su rođeni baš za svoj znak, a neke biste možda teško pogodili!

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Fanovi 'Divljih pčela' svakodnevno analiziraju ljubavne drame, obiteljske sukobe i tajne omiljenih likova, a jedno pitanje posebno nam se nametnulo - koji bi horoskopski znak bio svaki od njih?

Ovan - Katarina Runje

Tvrdoglava, borbena i zaštitnički nastrojena prema onima koje voli. Katarina ne šuti kad misli da je u pravu i uvijek ide direktno u problem, bez kalkulacija. Pravi vatreni Ovan.

icon-expand Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Bik - Milan Čavka

Stabilan, tvrdoglav i odan ljudima do kojih mu je stalo. Milan djeluje kao osoba koja ne voli dramu i velike riječi, ali uvijek stoji čvrsto iza svojih odluka. Ima mirnu i zaštitničku energiju, a kad jednom nekome vjeruje, ostaje uz tu osobu bez obzira na sve. Iza njegove smirene vanjštine krije se velika emocionalna snaga, baš poput pravog Bika.

icon-expand Milan Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

Blizanci - Nikola Vukas

Šarmantan, komunikativan i često rastrgan između dvije strane. Nikola lako osvaja ljude, ali njegove odluke često zbunjuju okolinu. Kod njega nikad nije dosadno.

icon-expand Nikola Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Rak - Mirjana Vukas

Iako djeluje hladno i strogo, Mirjana je duboko vezana uz obitelj i zaštitnički nastrojena prema svojima. Rakovi emocije skrivaju iza čvrste fasade, a upravo je takva i ona.

icon-expand Mirjana, Divlje pčele FOTO: RTL

Lav - Ante Vukas

Karizmatičan, dominantan i uvijek želi imati kontrolu. Vice voli moć, pažnju i autoritet, a njegov ulazak u prostoriju rijetko tko ne primijeti.

icon-expand Ante, Divlje pčele FOTO: RTL

Djevica - Cvita Vukas

Perfekcionistica koja sve drži pod kontrolom dok se iznutra raspada. Nakon izdaje postala je hladna i oprezna, a emocije skriva iza distance. Djevice teško opraštaju kad ih netko povrijedi.

icon-expand Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Škorpion - Toma Domazet

Misteriozan, intenzivan i emocionalno razoren. Toma voli do kraja, ali isto tako duboko pati. Njegove tajne, unutarnje borbe i mračna energija pravi su opis Škorpiona.

icon-expand Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL

Strijelac - Rajka Bauer

Britka, svoja i uvijek spremna reći ono što drugi ne žele. Rajka ima energiju osobe koja ne voli pravila ni pretvaranje, a upravo je to tipično za Strijelce. Iza njezina humora i direktnosti krije se netko tko život promatra drugačije od svih oko sebe i uvijek ostaje vjeran sebi.

icon-expand Rajka, Divlje pčele FOTO: RTL

Vaga - Karmela Poljak

Elegantna, odmjerena i uvijek svjesna odnosa među ljudima. Karmela djeluje smireno i ženstveno, ali iza toga često skriva unutarnje vaganje i emocionalne dileme. Vage vole sklad, pažnju i osjećaj da su voljene, a upravo takvu energiju nosi i ona.

icon-expand Karmela, Divlje pčele FOTO: RTL

Jarac - Ranko Badurina

Proračunat, hladan i uvijek nekoliko koraka ispred drugih. Ranko ne pokazuje emocije lako i sve promatra strateški. Jarčevi rijetko gube kontrolu, baš kao i on.

icon-expand Ranko, Divlje pčele FOTO: RTL

Vodenjak - Manda Sikirica

Svoja, intuitivna i drugačija od svih oko sebe. Manda često vidi ono što drugi ne primjećuju, a njezin način razmišljanja uvijek odskače. Djeluje distancirano, ali zapravo jako dobro "čita" ljude.

icon-expand Manda, Divlje pčele FOTO: RTL

Ribe - Zora Runje

Emotivna, nježna i sanjiva. Zora stalno traži ljubav i pripadanje, ali često završava slomljenog srca. Ribe vole idealizirati ljude, a upravo ju je to više puta koštalo.