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Divlje pčele

Ljetna idila! Zvijezda 'Divljih pčela' Davor Pavić pokazao kako puni baterije uz obalu

Nakon napornog radnog tempa i dinamičnih glumačkih izazova, Davor Pavić odlučio je uzeti zasluženi predah i u potpunosti se prepustiti čarima ljeta

RTL.hr
23.07.2026 10:56

Davor Pavić je na svojim društvenim mrežama podijelio atipičnu, crno-bijelu fotografiju koja odiše pravim retro ljetnim ugođajem. U opuštenom izdanju uz samu morsku obalu, sa sunčanim naočalama, pokazao je kako izgleda čisti hedonizam.

Davor Pavić, Divlje pčele
Davor Pavić, Divlje pčele FOTO: RTL

Poseban ugođaj uz svjetski hit

No, ono što je posebno privuklo pažnju njegovih pratitelja jest glazbeni odabir koji je pratio ovu ljetnu razglednicu. Davor je za podlogu odabrao emotivni i strastveni hit "Lose Control" poznatog američkog glazbenika Teddyja Swimsa. čini se da su mu duševni vokal i moćne melodije savršeni zvučni kulisi za upijanje zraka sunca i bijeg od svakodnevnih obveza.

Davor Pavić, Divlje pčele
Davor Pavić, Divlje pčele FOTO: RTL

Predah prije novih izazova

Nakon što je u proteklom razdoblju privlačio pozornost ulogom u seriji, Pavić koristi svaki slobodan trenutak za punjenje baterija. Sudeći po prizoru, morski zrak, miris soli i dobri hitovi trenutno su jedino što mu treba za savršeno ljetno osvježenje.

Gledateljima i obožavateljima preostaje samo nagađati priprema li Davor u ovom mirnom okruženju već neke nove projekte ili se u potpunosti prepustio ljetnoj idili.

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