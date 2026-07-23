Ljetna idila! Zvijezda 'Divljih pčela' Davor Pavić pokazao kako puni baterije uz obalu

Davor Pavić je na svojim društvenim mrežama podijelio atipičnu, crno-bijelu fotografiju koja odiše pravim retro ljetnim ugođajem. U opuštenom izdanju uz samu morsku obalu, sa sunčanim naočalama, pokazao je kako izgleda čisti hedonizam.

No, ono što je posebno privuklo pažnju njegovih pratitelja jest glazbeni odabir koji je pratio ovu ljetnu razglednicu. Davor je za podlogu odabrao emotivni i strastveni hit "Lose Control" poznatog američkog glazbenika Teddyja Swimsa. čini se da su mu duševni vokal i moćne melodije savršeni zvučni kulisi za upijanje zraka sunca i bijeg od svakodnevnih obveza.

Nakon što je u proteklom razdoblju privlačio pozornost ulogom u seriji, Pavić koristi svaki slobodan trenutak za punjenje baterija. Sudeći po prizoru, morski zrak, miris soli i dobri hitovi trenutno su jedino što mu treba za savršeno ljetno osvježenje.

Gledateljima i obožavateljima preostaje samo nagađati priprema li Davor u ovom mirnom okruženju već neke nove projekte ili se u potpunosti prepustio ljetnoj idili.