Ljubav ili interes? Marinove namjere prema Zori donose sve više pitanja

Odnos između Marina i Zore iz epizode u epizodu sve je prisniji. Iako joj je pružio krov nad glavom i gurnuo je u glazbene vode, mnogi se pitaju ima li on zaista najbolje namjere. Njegovi dosadašnji potezi ostavljaju prostor za razna tumačenja i sumnje

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Nakon što je napustila kuću barba Žarka, Zora je privremeni smještaj pronašla kod Marina. On joj je ponudio pomoć kada joj je bila najpotrebnija, no pod izlikom da su samo poslovni suradnici tvrdeći da ne očekuje ništa zauzvrat. Ipak, njegov brzi prelazak iz starog benda u novi, gdje se navodno okupljaju gosti s dubokim džepovima, budi određenu sumnju kod publike. Pitanje je radi li on to isključivo iz vlastite koristi kako bi iskoristio njezin neosporni talent za osobni probitak?

Anketa Smatrate li Marinove namjere prema Zori iskrene? Da Ne Muškarac Žena Da 18 Ne 94 Da 3 Ne 5 Da 15 Ne 89 Ukupno Muškarac Žena

Veza s povlasticama?

Pripreme za audiciju u luksuznom hotelu pokazale su Marinovu golemu ambiciju da Zoru što bolje pripremi kako bi ju primili za večernje nastupe. Strpljivo ju je podučavao talijanskim pjesama, uvjeravajući je da će takav repertoar sigurno oduševiti strogi žiri. Na samoj audiciji Zora je, unatoč početnoj nesigurnosti i vrlo skromnom izgledu, uspjela kupiti žiri iako na početku nisu bili nakloni prema njezinu stilu odijevanja i scenskom nastupu, no Marino je čvrsto stao u njezinu obranu. Uspio ih je uvjeriti da joj daju priliku za večernji nastup, obećavši da će publika naprosto obožavati njezin glas. Njegova upornost rezultirala je uspjehom, no ostaje otvoreno pitanje je li on toliko zapeo zbog njezine dobrobiti ili zbog vlastitog financijskog statusa.

icon-expand icon-close icon-close Marino i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Iako smo svjedočili trenutku u kojem joj se Marino iskreno ispričava i obećava da je neće ni na što siliti, teško je procijeniti radi li se tu o začetku prave ljubavne priče. Ona je još uvijek vrlo oprezna i s razlogom se pita može li mu uistinu vjerovati nakon svega. Gledatelji strahuju da bi Marino mogao iskoristiti Zorinu ranjivost i povjerenje te je na kraju povrijediti, osobito ako se pokaže da iza njegove pomoći ipak stoji samo osobni interes.

icon-expand Zora i Marino FOTO: RTL