Ljubav je planula u Vrilu! Tko se sve ovog tjedna prepustio strastima u 'Divljim pčelama'?

Dok su jedni vodili ratove oko zemlje, drugi su konačno prestali bježati od vlastitih osjećaja. U tjednu prepunom pritvora, izdaja i obiteljskih obračuna, Vrilo je doživjelo i trenutke bliskosti koji su promijenili odnose zauvijek

U seriji 'Divlje pčele' neki su odnosi učvršćeni, neki su tek započeli, a neki su konačno prešli granicu iza koje više nema povratka na staro.

Cvita i Nikola jači su nego ikad

Unatoč svim napetostima koje ih okružuju, Cvita i Nikola djeluju povezanije nego dugo vremena. Nakon razdoblja sumnji i šutnji, njihova bliskost dobila je novu dimenziju. Dok se oko njih ruše odnosi drugih, njih dvoje pronalaze stabilnost jedno u drugome. Njihova intimnost ovog tjedna nije bila samo fizička, bila je potvrda da su, barem zasad, odlučili stati na istu stranu.

Nikola i Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Ivica i Karmela prvi put su se prepustili emocijama

Ivica i Karmela dugo su se kretali po rubu emocija, oprezno i suzdržano. No ovaj tjedan donio je prekretnicu. Njihova bliskost napokon je prerasla u nešto konkretno. Prvi put su si dopustili da ne razmišljaju o prošlosti, tuđim očekivanjima i obiteljskim komplikacijama. Proveli su noć zajedno i time otvorili novo poglavlje. Za Ivicu, koji je cijeli život nosio teret starih ljubavi i propuštenih prilika, to je bio korak prema nečemu stabilnijem i iskrenijem.

Karmela i Ivica, Divlje pčele FOTO: RTL

Katarina i Toma, granica koja se više ne briše

Možda najznačajniji trenutak dogodio se između Katarine i Tome. Nakon svega što su prošli, pritvora, podmetanja dokaza, priznanja o Petru i međusobnih strahova, njih dvoje su konačno potpuno ogolili odnos. Njihova bliskost nije bila impulzivna, nego rezultat povjerenja koje se gradilo tjednima. Nakon što je Katarina Tomi priznala najteži dio svoje prošlosti, a on je prihvatio bez zadrške, bilo je jasno da su sada "na čisto". Noć koju su proveli zajedno simbolizira više od strasti, simbolizira odluku da budu tim, bez tajni.

Katarina, Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

Vicina i Terezina prva bračna noć

Vice i Tereza izgovorili su sudbonosno 'da', no njihova prva bračna noć nije bila onakva kakvu su svi očekivali. Iako su se vjenčali, brak nisu konzumirali. Razlog je jednostavan i bolan, Terezino srce i dalje pripada Milanu Čavki. S druge strane, Vice očito vodi i vlastite paralelne igre te potajno živi drugi život. Njihov brak započeo je formalno, ali bez prave povezanosti. Umjesto strasti, između njih stoje tajne i nedorečene emocije.

Vice i Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

Vrilo između skandala i nježnosti