Ljubav koja cvjeta! Amar Bukvić i supruga Alma očarali elegancijom na novom putovanju

Poznati glumac Amar Bukvić i njegova supruga Alma ponovno su dokazali da su jedan od najskladnijih parova na domaćoj sceni, a njihovi zajednički kadrovi odišu čistom elegancijom i ljubavlju

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Glumac Amar Bukvić i njegova supruga Alma Vukičević Bukvić već su godinama u sretnom braku u kojem su dobili dvoje djece, no iskra i romantični trenuci u njihovoj vezi sjaje kao i prvog dana. Bilo da je riječ o opuštenoj jutarnjoj kavi na putovanjima ili sofisticiranim večernjim prigodama, ovaj poznati par redovito plijeni pažnju gdje god se pojavi.

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Elegancija i stil koji ostavljaju bez daha

Pratitelje je posebno oduševio prizor u kojem su Amar i Alma još jednom potvrdili titulu modno najusklađenijeg para. Alma je blistala u elegantnoj crnoj haljini s upečatljivim bijelim detaljima i klasičnim crnim štiklama, dok je Amar uz nju pozirao u profinjenom izdanju. Njihova fotografija ispred zrcala jasna je potvrda da i nakon godina braka izgledaju poput zaljubljenih tinejdžera.

icon-expand Amar i Alma Bukvić FOTO: Instagram

Malim znacima pažnje osvajaju jedno drugo