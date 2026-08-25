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Divlje pčele

Ljubav koja cvjeta! Amar Bukvić i supruga Alma očarali elegancijom na novom putovanju

Poznati glumac Amar Bukvić i njegova supruga Alma ponovno su dokazali da su jedan od najskladnijih parova na domaćoj sceni, a njihovi zajednički kadrovi odišu čistom elegancijom i ljubavlju

RTL.hr
25.08.2026 12:00

Glumac Amar Bukvić i njegova supruga Alma Vukičević Bukvić već su godinama u sretnom braku u kojem su dobili dvoje djece, no iskra i romantični trenuci u njihovoj vezi sjaje kao i prvog dana. Bilo da je riječ o opuštenoj jutarnjoj kavi na putovanjima ili sofisticiranim večernjim prigodama, ovaj poznati par redovito plijeni pažnju gdje god se pojavi.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Elegancija i stil koji ostavljaju bez daha

Pratitelje je posebno oduševio prizor u kojem su Amar i Alma još jednom potvrdili titulu modno najusklađenijeg para. Alma je blistala u elegantnoj crnoj haljini s upečatljivim bijelim detaljima i klasičnim crnim štiklama, dok je Amar uz nju pozirao u profinjenom izdanju. Njihova fotografija ispred zrcala jasna je potvrda da i nakon godina braka izgledaju poput zaljubljenih tinejdžera.

Amar i Alma Bukvić
Amar i Alma Bukvić FOTO: Instagram

Malim znacima pažnje osvajaju jedno drugo

Amar nikada nije skrivao koliko mu supruga znači, a u svakoj prilici ističe kako mu je upravo Alma najveći oslonac i inspiracija. Uz to što uživaju u obiteljskim avanturama s djecom, supružnici uvijek pronađu vrijeme za male, privatne rituale – od zajedničkog doručka i kave do romantičnih noćnih izlazaka.

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