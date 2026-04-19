Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Ljubav Tereze i Milana osuđena je od početka, razlog je puno ozbiljniji nego što se činilo

Više nije riječ o nagađanjima, sve upućuje na to da bi Tereza i Milan mogli biti u krvnom srodstvu

RTL.hr
19.04.2026 20:00

Ljubavna priča Tereze Vukas i Milana Čavke od samog je početka bila osuđena na prepreke u seriji 'Divlje pčele'. Ona dolazi iz moćne i imućne obitelji, dok je on odrastao na margini, uvijek korak iza onih kojima služi.

Gledatelji su dugo vjerovali da je upravo ta razlika razlog zašto njihova ljubav ne može opstati. No sada je jasno - to nije jedini, a možda ni pravi razlog.

Nije samo stvar statusa

Tereza i Čavka nisu samo "zabranjeni par" zbog društvenih pravila. Njihov odnos od početka prati nelagoda, prešućene istine i neobjašnjiva napetost koja nadilazi običnu razliku između bogate nasljednice i mladića bez statusa.

Sve to sada dobiva potpuno novo značenje.

Milan i Tereza, Divlje pčele
Milan i Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

Istina koja mijenja sve

Sve više se otkriva da bi njihova povezanost mogla biti mnogo dublja nego što se mislilo.

Ako je Čavka doista sin Rajke, a Tereza kći Ante Vukasa, tada njih dvoje nisu samo ljubavnici, već bi mogli biti i prvi rođaci.

Takva činjenica njihovu vezu pretvara iz zabranjene u potpuno neprihvatljivu, otvarajući pitanje koliko daleko seže mreža obiteljskih tajni u Vrilu.

Tereza i Milan, Divlje pčele
Tereza i Milan, Divlje pčele FOTO: RTL

Tragovi su cijelo vrijeme bili tu

Serija već neko vrijeme daje suptilne naznake o povezanosti likova kroz prošlost. Od odnosa starijih generacija do skrivenih priča koje tek izlaze na površinu, sve upućuje na to da ništa nije slučajno.

Čavkina prošlost, Rajkina uloga i Terezin položaj u obitelji Vukas sada se slažu u sliku koja više ne ostavlja puno prostora za sumnju.

Čavka i Tereza Vukas, Divlje pčele
Čavka i Tereza Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Ljubav koja nema izlaz

Ako je istina ono na što sve ukazuje, Tereza i Čavka nalaze se u situaciji bez izlaza.

Njihova ljubav više nije samo borba protiv oca, društva ili okolnosti, već protiv same stvarnosti koja ih razdvaja na najdubljoj razini. U svijetu 'Divljih pčela', gdje svaka tajna kad-tad izađe na vidjelo, ova bi mogla biti ona koja će zauvijek promijeniti sve.

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

divlje pčele tereza divlje pčele milan čavka divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Divlje pčele: Đordano se udvara Zori, a Katarina odlazi u posjet Jakovu

Gdje je nestala Ferida iz 'Divljih pčela'? Gledatelji primijetili da je nema, a njezina uloga krije veliku tajnu

Ivan Barišić otkrio koga bi rado glumio u 'Divljim pčelama': 'Htio bih biti Toma Domazet, a u ulozi Teodore...'

Hoće li Cvita stati između njih i spriječiti Zorinu ljubav?

Sve vodi natrag do te noći! Zora slomljena: 'Sve je to zbog Petra'

Ante Vukas šalje sinove u obračun: Vicina prošlost istražuje se u Čileu

Pročitaj na Net.hr
Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost