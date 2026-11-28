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Dok se neki tek pokušavaju pronaći, drugi se bore zadržati ono što su gradili. Pogledajmo aktualnu listu parova čija je sreća na velikoj kušnji.

Marko i Domenika - sve veća hladnoća i pogled prema drugoj

Odnos Marka i Domenike daleko je od skladnog jer emocije više nisu jednako snažne ni obostrane. Marko je sve nezainteresiraniji i udaljeniji od nje, a dodatnu težinu cijeloj priči daje to što se sve više okreće Zori i priznaje joj emocije koje u njemu tinjaju. Takav razvoj događaja jasno pokazuje da je veza s Domenikom na klimavim nogama i da je pitanje koliko još može izdržati.

icon-expand icon-close icon-close Domenika i Marko, Divlje pčele FOTO: RTL

Neven i Tereza - sklad na površini, zabranjena strast ispod nje

Naizgled se čini da između Nevena i Tereze sve funkcionira kako treba, no ispod te površine krije se snažan unutarnji nemir. Tereza i dalje gaji zabranjene osjećaje prema svom rođaku Milanu Čavki, zbog čega je stalno rastrgana između onoga što joj se nudi i onoga što njezino srce zapravo želi. Ta neugasla privlačnost neprestano prijeti narušiti mir između nje i Nevena.

icon-expand Tereza i Neven, Divlje pčele FOTO: RTL

Jelica i Anđelko - mlada ljubav na kušnji zbog Krnete

Mlada ljubav između Jelice i Anđelka donosi dašak svježine i nade u napetu svakodnevicu, ali ni oni nisu pošteđeni neugodnih situacija. Njihov odnos nalazi se na kušnji jer se Jelica sve češće zatiče u napetim i čudnim trenucima u kojima joj prilazi Lazar Krneta. Njegovi komentari i neugodna prisnost unose nemir i ostavljaju pitanje hoće li se mladi par uspjeti izboriti za svoju bezbrižnost.

icon-expand Jelica i Anđelko, Divlje pčele FOTO: RTL

Cvita i Nikola - od velike ljubavi do pukotina i laži

Veza Cvite i Nikole nekoć je bila jedan od najljepših i najperspektivnijih odnosa u priči, no danas je opterećena lažima, nepovjerenjem i teškim tajnama. Sve ono što se nakupilo između njih snažno je uzdrmalo njihovu bliskost, a Cvita najveći mir i utočište trenutačno pronalazi uz Džonija. Njihov brak tako prolazi kroz jedno od najtežih razdoblja dosad.

icon-expand Cvita i Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL

Mirjana i Ante - poljuljana moć nakon nevjere

Mirjana i Ante godinama su djelovali kao najmoćniji i najčvršći par, no taj je dojam ozbiljno uzdrman onog trenutka kada je Ante saznao za Mirjaninu nevjeru. Takva izdaja ostavila je dubok ožiljak na njihovom odnosu, a povjerenje je narušeno do te mjere da je teško zamisliti kako bi ikada ponovno mogli biti kao nekad.

icon-expand Ante i Mirjana, Divlje pčele FOTO: RTL

Karmela i Ivica - čvrsta ljubav pod teretom psihičke krize

Za razliku od parova koje razdiru tajne i nevjere, odnos Karmele i Ivice drukčije je poljuljan – njihova ljubav i dalje je snažna i duboko prisutna. Ipak, na velikoj je kušnji zbog Ivičinih ispada i teškog stanja u kojem se nalazi, zbog čega Karmela mora gledati kako se bori s vlastitim unutarnjim lomovima.

icon-expand Ivica, Karmela, Divlje pčele FOTO: RTL