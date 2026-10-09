Ljubavni trokut u Vrilu! Jelica voli Jakova, a Anđelko je odlučan osvojiti njezino srce

U Vrilu nikada ne nedostaje uzbuđenja kada su u pitanju ljubavne afere. Dok jedni pokušavaju sve napraviti po pravilima, drugi se vode isključivo vlastitim emocijama i ne mare za tuđa očekivanja

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Tajno priznanje

Mlada Jelica odlučila je uzeti stvari u svoje ruke i priznati osjećaje učitelju Vukasu. Njezina hrabrost iznenadila je mnoge, a posebno samog učitelja kojemu je predala svoje ljubavno pismo. Prilikom susreta poručila mu je kako je u tom pismu sve što mu se ne usudi reći naglas. Jakov je bio šokiran govoreći joj da postoji jasna granica u godinama između njih dvoje, a osim toga on se i dalje smatra njezinim učiteljom. Njezina majka Anka ubrzo je saznala za pismo i priznala ocu Zdravku da su u njemu ispisane riječi koje se pišu samo za nekoga koga stvarno voliš, ne sumnjajući da je to pismo usmjereno baš Jakovu.

Službeni prosac na vratima

Dok je Jelica rješavala svoje osjećaje prema učitelju, u njezinoj kući odvijala se potpuno drugačija situacija. Mladi policajac Anđelko, uz veliku podršku svog djeda Ranka, odlučio je službeno posjetiti njezine roditelje. Djed Ranko preuzeo je glavnu riječ i izravno rekao Zdravku i Anki da bi njegov unuk htio malo bolje upoznati njihovu kćer. Ponosni djed predložio je da mladi odu na limunadu u kavanu kako bi se zbližili na miru.

icon-expand icon-close icon-close Zdravko i Anka, Divlje pčele FOTO: RTL