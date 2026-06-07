Ljubina mudrost koju trebamo čuti svi: 'Veseli se novomu, sve dođe na neko dobro'

U trenucima kada se Luce bori s vlastitim nemirom, jednostavne, ali duboke riječi babe Ljube postaju putokaz ne samo za nju, već i za sve nas koji se ponekad bojimo prepustiti sreći

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Nakon što je saznala da je trudna, Lucina prva reakcija, kao i ona njezinog partnera Krste, bila je neizmjerna sreća. Ipak, breme teških događaja koji okružuju njihove obitelji brzo je počelo bacati sjenu na radosnu vijest. Dok se oko nje pletu mreže intriga, a budućnost se čini sve samo ne sigurnom, Luce se suočava s osjećajem koji je mnogima poznat - strahom od sreće.

icon-expand Luce i Krsto, Divlje pčele FOTO: RTL

"Bojim se veseliti": Kad radost postane teret

Njezino iskreno priznanje Ljubi otkriva duboku unutarnju borbu. "Čega se bojim? Života se bojim", govori Luce, sažimajući tjeskobu koja proizlazi iz neizvjesnosti. "Bojim se veselit. Šta ja znam šta mi sutra nosi." Taj osjećaj krivnje ili straha da se prepusti pozitivnim emocijama dok svijet oko nje gori čest je ljudski odgovor na traumu i kaos, trenutak u kojem se sreća čini kao luksuz koji si ne možemo priuštiti.

icon-expand Ljuba, Divlje pčele FOTO: RTL

Ljubin savjet kao univerzalni melem za dušu

U trenutku Lucine ranjivosti, baba Ljuba ne nudi komplicirana rješenja ni lažna obećanja. Njezina reakcija je instinktivna, mudra i prožeta životnim iskustvom. Ona ne umanjuje Lucin strah, već joj nudi drugačiju perspektivu, onu koja se temelji na vjeri i prihvaćanju.

icon-expand Ljuba, Divlje pčele FOTO: RTL

"Veseli se novomu", poručuje joj Ljuba, podsjećajući je da je novi život koji dolazi sam po sebi razlog za slavlje, neovisno o vanjskim okolnostima. Njezine riječi odzvanjaju snagom jednostavne istine: "Što ćeš, prije ili kasnije... to dođe na neko dobro. Vjeruj ti meni." Ovaj savjet nije samo utjeha, već i poziv na akciju - poziv da se svjesno odabere radost i nada, čak i kada za to treba hrabrosti. To je lekcija o otvaranju srca i vjerovanju da, unatoč svemu, život na kraju pronađe put prema dobrom.

icon-expand Luce, Divlje pčele FOTO: RTL