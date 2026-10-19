Luce pobjesnjela na Krstu! Zbog njegova dugog jezika tajna izašla na vidjelo

Sve je krenulo od dječje iskrenosti. Mali Renato, nimalo svjestan težine svojih riječi, otkrio je Petru da se njegova tetka Kate ne nalazi na nekom lijepom mjestu, već u zatvoru u Splitu. Dječak je zbog toga ostao vidno tužan, a cijela priča brzo je došla i do majke Luce koja nije mogla vjerovati što se događa.

Luce je odmah reagirala i odlučila očitati bukvicu svom sinu. Zatražila je od njega da je gleda u oči i objasni zašto je to napravio, podsjećajući ga da se ne smiju miješati u tuđa posla i obiteljske tajne. Strogo mu je poručila da su o otkrivanju istine djetetu trebali odlučivati isključivo Petrovi majka i otac kada za to dođe pravo vrijeme.