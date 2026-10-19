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Divlje pčele

Luce pobjesnjela na Krstu! Zbog njegova dugog jezika tajna izašla na vidjelo

Obitelj Vukas suočava se s neočekivanim problemima nakon što je maleni Petar prerano saznao šokantnu istinu o svojoj tetki Katarini. Situacija je brzo eskalirala kada mu je tajnu odao njegov školski prijatelj Renato

RTL
19.10.2026 21:00

Sve je krenulo od dječje iskrenosti. Mali Renato, nimalo svjestan težine svojih riječi, otkrio je Petru da se njegova tetka Kate ne nalazi na nekom lijepom mjestu, već u zatvoru u Splitu. Dječak je zbog toga ostao vidno tužan, a cijela priča brzo je došla i do majke Luce koja nije mogla vjerovati što se događa.

Luce je odmah reagirala i odlučila očitati bukvicu svom sinu. Zatražila je od njega da je gleda u oči i objasni zašto je to napravio, podsjećajući ga da se ne smiju miješati u tuđa posla i obiteljske tajne. Strogo mu je poručila da su o otkrivanju istine djetetu trebali odlučivati isključivo Petrovi majka i otac kada za to dođe pravo vrijeme.

Sukob sa suprugom

Prava bura nastala je tek kada je Luce upitala Renata od koga je uopće čuo tu informaciju. Dječakov iskreni odgovor da je sve čuo od oca bio je okidač za ozbiljan sukob. Čim je Krsto ušao u kuću, nadajući se mirnom i toplom obroku, dočekao ga je hladan tuš.

Krsto i Luce, Divlje pčele
Krsto i Luce, Divlje pčele FOTO: RTL

Supruga ga je oštro napala, optužujući ga da previše priča i da je zbog njegove nepažnje cijela situacija potpuno izmakla kontroli. Krsto se pokušao nespretno obraniti tvrdeći da nije ništa izravno rekao, već da je dječak očito sam nešto načuo iz razgovora odraslih. Luce mu nije ostala dužna, slikovito mu poručivši da bi ga najradije zavezala ispred kuće zbog njegovog dugog jezika.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

'Tvoja tetka je u zatvoru!' Mirjana otkrila Petru bolnu istinu i izazvala obiteljsku svađu

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