Luce pročitala Johnnyja i Cvitu, njihovo ponašanje otkrilo više nego što su htjeli

Situacija u Vrilu postaje sve kompliciranija. Luce počinje sumnjati u neobično ponašanje Johnnyja i Cvite, a opasni poslovi prijete narušavanju mira

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Raširene zjenice

Nakon što je primijetila da Johnny ima raširene zjenice, Luce je brzo zbrojila dva i dva te shvatila da se on i Cvita viđaju. Njihov odlazak u polje i branje neobičnih gljiva rezultiralo je opijenim i euforičnim stanjem. Iako se pokušavaju sakriti, njihovo čudno ponašanje nije promaknulo oštrom oku lokalne krojačice. Zbog toga se sada polako počinje pitati što se zapravo događa između njih dvoje i u kakve su se probleme uvalili.

Suradnja s Milanom i Markom

Osim sumnjivih izleta u prirodu, Johnny je odlučio ući u mutne poslove te počeo raditi s Milanom i Markom. Luce mu lijepo kaže da ne postoji ništa gore od petljanja s takvim ljudima, no on ta upozorenja uopće ne shvaća ozbiljno.

icon-expand icon-close icon-close Johnny, Milan i Marko, Divlje pčele FOTO: RTL

Situaciju dodatno otežava i to što je Krsto potpuno lud pa se napetost u okolini samo pojačava. Svi strahuju da bi se stvari mogle uskoro u potpunosti oteti kontroli.

Hoće li Cvita poslušati?

Luce je jako zabrinuta za Cvitu, koja je pijana i trenutno ne može racionalno razmišljati o svojim postupcima. Zbog opijenosti gljivama, Cvita uopće ne shvaća u kakvu se opasnost Johnny dovodi.

icon-expand Cvita i Johnny, Divlje pčele FOTO: RTL.hr