Luce pročitala Johnnyja i Cvitu, njihovo ponašanje otkrilo više nego što su htjeli

Raširene zjenice
Nakon što je primijetila da Johnny ima raširene zjenice, Luce je brzo zbrojila dva i dva te shvatila da se on i Cvita viđaju. Njihov odlazak u polje i branje neobičnih gljiva rezultiralo je opijenim i euforičnim stanjem.
Iako se pokušavaju sakriti, njihovo čudno ponašanje nije promaknulo oštrom oku lokalne krojačice. Zbog toga se sada polako počinje pitati što se zapravo događa između njih dvoje i u kakve su se probleme uvalili.
Suradnja s Milanom i Markom
Osim sumnjivih izleta u prirodu, Johnny je odlučio ući u mutne poslove te počeo raditi s Milanom i Markom. Luce mu lijepo kaže da ne postoji ništa gore od petljanja s takvim ljudima, no on ta upozorenja uopće ne shvaća ozbiljno.
Situaciju dodatno otežava i to što je Krsto potpuno lud pa se napetost u okolini samo pojačava. Svi strahuju da bi se stvari mogle uskoro u potpunosti oteti kontroli.
Hoće li Cvita poslušati?
Luce je jako zabrinuta za Cvitu, koja je pijana i trenutno ne može racionalno razmišljati o svojim postupcima. Zbog opijenosti gljivama, Cvita uopće ne shvaća u kakvu se opasnost Johnny dovodi.
Ostaje za vidjeti hoće li joj Luce naposljetku dati opasno upozorenje koje bi je moglo otrijezniti i spasiti od nevolja na ljubavnom planu. Njezina reakcija mogla bi biti presudna za daljnji tijek događaja.
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