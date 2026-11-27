Glumac Luka Šegota ponovno je razveselio obožavatelje objavom sa snimanja, podijelivši na Instagram storyju kadar s monitorskog ekrana koji najavljuje nove napete trenutke u priči

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Upravo njegov lik, Jakov Vukas, od samog početka izaziva podijeljena mišljenja gledatelja, no istodobno iznova pokazuje nevjerojatnu hrabrost i strpljenje.

Luka Šegota podijelio fotku sa seta

Na fotografiji koju je objavio Luka Šegota vidi se kadar sniman na otvorenom, u šumovitom okruženju i uz zimsku atmosferu na setu, dok se na monitoru jasno ističe Jakovljev ozbiljan, koncentriran izraz lica. Objavu prati i prepoznatljiva glazbena podloga – "Come On Up To The House" Toma Waitsa – uz hashtag #divljepčele i malo srce, što cijelom kadru daje dodatnu dozu atmosfere. Takvi pogledi iza kulisa uvijek potaknu nagađanja o tome kakve scene slijede i pred kakvim se novim izazovom nalazi lik koji rijetko ostavlja publiku ravnodušnom.

icon-expand icon-close icon-close Luka Šegota, Divlje pčele FOTO: Instagram

Karakterizacija lika: tko je zapravo Jakov Vukas?

Jakov Vukas profilira se kao jedan od kompleksnijih likova u priči – obrazovan, načitan i empatičan učitelj čiji pogled na svijet često odskače od surove računice i tvrdog mentaliteta koji vladaju oko njega. Kao pripadnik Ivičine grane obitelji Vukas, bliži je moralnim načelima, pravednosti i unutarnjem kompasu nego hladnoj borbi za moć i posjed. Istodobno, njegova unutarnja rastrganost čini ga vrlo ljudskim i bliskim gledateljima. Često se nalazi između obiteljskih očekivanja, bračnih i ljubavnih lomova te vlastitih osjećaja, zbog čega svaki njegov izbor nosi težinu.

icon-expand Jakov Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Podijeljena mišljenja i nevjerojatna hrabrost i strpljenje

Zbog takve slojevitosti reakcije na Jakova Vukasa rijetko su jednoznačne. Dok jedni smatraju da je previše suzdržan, neodlučan ili da se lomi u situacijama kada treba povući oštar potez, drugi upravo u njegovoj empatiji, smirenosti i spremnosti da sasluša vide njegovu najveću snagu. Ono što se kod njega posebno ističe jest nevjerojatna hrabrost i strpljenje. Bilo da čeka Katarinin povratak iz zatvora ili se nosi s teškim situacijama koje mu donose obiteljske veze i pritisci okoline, Jakov pokazuje ustrajnost i odanost, braneći ono u što vjeruje čak i onda kada nije najlakše.

icon-expand Jakov Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL