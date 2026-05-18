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Divlje pčele

Luka Šegota podijelio detalj iz scenarija 'Divljih pčela': 'Već znam da ću nervirati gledatelje'

Mladi glumac koji utjelovljuje Jakova Vukasa nasmijao je pratitelje objavom kojom je pokazao da itekako prati reakcije publike

RTL.hr
18.05.2026 15:00

Lik Jakova Vukasa u Divljim pčelama posljednjih je tjedana izazvao brojne reakcije gledatelja. Njegove odluke, ljubavni odnosi i komplicirane situacije u kojima se našao često podijele publiku, a čini se da je toga itekako svjestan i glumac Luka Šegota.

Mladi glumac sada je na društvenim mrežama podijelio duhovitu objavu kojom je nasmijao pratitelje i pokazao da s dozom humora prati komentare publike.

"Početak tjedna i već znam da ću nervirati gledatelje, sorry", napisao je Luka uz kadar scenarija na kojem stoji rečenica: "Jakov samo tupo gleda pred sobom."

Instagram priča Luke Šegote
Instagram priča Luke Šegote FOTO: Instagram

Publika stalno raspravlja o Jakovu Vukasu

Jakov je jedan od likova koji tijekom sezone izaziva možda i najviše rasprava među gledateljima. Dok ga jedni brane i smatraju emocionalno izgubljenim likom koji pokušava pronaći sreću, drugi mu zamjeraju određene odluke, posebno kada su u pitanju odnosi s Katarinom i ostatkom obitelji Vukas.

Upravo zato Lukina objava nije prošla nezapaženo jer je mnogima simpatično što glumac otvoreno priznaje da zna koliko njegov lik izaziva reakcije.

Luka Šegota, Divlje pčele
Luka Šegota, Divlje pčele FOTO: RTL
Arija Rizvić, Luka Šegota, Ana Marija Veselčić
Arija Rizvić, Luka Šegota, Ana Marija Veselčić FOTO: Instagram

Luka Šegota sve je zapaženije lice mlađe glumačke generacije

Osim što ga publika sve više povezuje s likom Jakova, Luka Šegota posljednjih mjeseci postaje i jedno od zapaženijih mladih lica domaće glumačke scene. 

A sudeći prema njegovoj posljednjoj objavi, čini se da Luka vrlo dobro zna kako dodatno zagolicati maštu publike prije novih epizoda.

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