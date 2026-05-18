Luka Šegota podijelio detalj iz scenarija 'Divljih pčela': 'Već znam da ću nervirati gledatelje'

Lik Jakova Vukasa u Divljim pčelama posljednjih je tjedana izazvao brojne reakcije gledatelja. Njegove odluke, ljubavni odnosi i komplicirane situacije u kojima se našao često podijele publiku, a čini se da je toga itekako svjestan i glumac Luka Šegota.

Mladi glumac sada je na društvenim mrežama podijelio duhovitu objavu kojom je nasmijao pratitelje i pokazao da s dozom humora prati komentare publike.

"Početak tjedna i već znam da ću nervirati gledatelje, sorry", napisao je Luka uz kadar scenarija na kojem stoji rečenica: "Jakov samo tupo gleda pred sobom."