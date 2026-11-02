Mađar upada u najgorem trenutku: Katarina mora odlučiti – bijeg ili ostanak?

Cvita posjećuje Džonija u kući Runje, a njegove riječi na nju ostavljaju sve veći dojam.

Katarina i dalje ne misli pobjeci, ali spremno pomaze Franki i Kristini. Potajno isprobava kljuc, ali mora ubrzati plan jer ce uskoro mijenjati bravu. Eva se pridruzuje skupini za bijeg.

Stižu nove vijesti o optužnicama protiv Ante i Šušnjare. U isto vrijeme, Ante se sepuri po Vrilu, sto izaziva negodovanje svih koji ga vide na ulici. Ivica pronalazi stare kljuceve te se usulja u kucu Vukasovih i smjesti u radnu sobu. Što je naumio?