Mađar upada u najgorem trenutku: Katarina mora odlučiti – bijeg ili ostanak?

Cvita posjećuje Džonija u kući Runje, a njegove riječi na nju ostavljaju sve veći dojam.
Katarina i dalje ne misli pobjeci, ali spremno pomaze Franki i Kristini. Potajno isprobava kljuc, ali mora ubrzati plan jer ce uskoro mijenjati bravu. Eva se pridruzuje skupini za bijeg.
Stižu nove vijesti o optužnicama protiv Ante i Šušnjare. U isto vrijeme, Ante se sepuri po Vrilu, sto izaziva negodovanje svih koji ga vide na ulici. Ivica pronalazi stare kljuceve te se usulja u kucu Vukasovih i smjesti u radnu sobu. Što je naumio?
Mirjana se nalazi s Krnetom i trazi od njega da se rijesi Kate jednom zauvijek te zajedno smišljaju način kako će to učiniti a da nitko ne dozna.
Trenutak bijega se bliži! Mađar nailazi u krivom trenutku, a Kate mora donijeti odluku – hoće li pobjeći s ostalima?
'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.