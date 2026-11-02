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Divlje pčele

Mađar upada u najgorem trenutku! Katarina mora odlučiti – bijeg ili ostanak?

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'

RTL.hr
02.11.2026 10:23

Cvita posjećuje Džonija u kući Runje, a njegove riječi na nju ostavljaju sve veći dojam.

Katarina i dalje ne misli pobjeci, ali spremno pomaze Franki i Kristini. Potajno isprobava kljuc, ali mora ubrzati plan jer ce uskoro mijenjati bravu. Eva se pridruzuje skupini za bijeg.

Stižu nove vijesti o optužnicama protiv Ante i Šušnjare. U isto vrijeme, Ante se sepuri po Vrilu, sto izaziva negodovanje svih koji ga vide na ulici. Ivica pronalazi stare kljuceve te se usulja u kucu Vukasovih i smjesti u radnu sobu. Što je naumio?

Katarina Runje, Divlje pčele
Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Mirjana se nalazi s Krnetom i trazi od njega da se rijesi Kate jednom zauvijek te zajedno smišljaju način kako će to učiniti a da nitko ne dozna.

Trenutak bijega se bliži! Mađar nailazi u krivom trenutku, a Kate mora donijeti odluku – hoće li pobjeći s ostalima?

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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