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Divlje pčele

Mali Andrija počeo se raspitivati o obiteljskoj prošlosti: Hoće li uskoro saznati tajne obitelji Runje i Vukas?

Cvita je dovela malog Andriju u svoju rodnu kuću kako bi osjetio čari sela i upoznao se s prirodom. Iako dječak uživa u igri i životinjama, iznad obitelji nadvija se oblak teških tajni koje bi uskoro mogle izaći na vidjelo

RTL
09.10.2026 21:00

Povratak korijenima

Cvita pokušava dječaku dočarati kako je nekada izgledao život na selu. Želi da stvori uspomene i vidi kako je njegov djed živio na tom istom imanju.

Dok mali Andrija nevoljko piše slova i domaću zadaću prije nego što ode pomoći u polje, raspituje se o prošlosti. Cvita mu objašnjava da je njegov djed bio jako dobar, mudar i nježan čovjek. No, kada dječak nevino upita za svog drugog djeda, Cvita izbjegava odgovor.

Dok dječak bezbrižno boravi na selu, stvarna slika obitelji Runje daleko je od idilične. Andrija ne sluti da mu je jedna tetka u Zagrenu zapravo majka, a da je druga suočena s najgorim životnim nedaćama, i to ub zatvoru. Zora se u Zagrebu bori s nasrtljivim bogatim udvaračem Filipom i ljubomornim Marinom, njegovim lažiima i pokušajem da na njoj zaradi.

Nikola, Cvita i Andrija Vukas, Divlje pčele
Nikola, Cvita i Andrija Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

S druge strane, teta Kate proživljava pakao iza rešetaka. Iako se po selu priča da joj je u zatvoru udobno i da radi na svježem zraku u kamenolomu, istina je puno mračnija. Katarina je izložena stravičnom zlostavljanju, no Cvita ne poznaje tu stranu istine jer joj dugo nije bila u posjetu.

Uza sve to, zadruga se raspada zbog sukoba oko ulaganja. Selom se šire glasine da Nikola želi preuzeti vodstvo te postati glavni u selu.

Cvita i Zora, Divlje pčele
Cvita i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Sve ove drame za sada se vješto skrivaju od Andrije. No, postavlja se pitanje hoće li mali Andrija uskoro saznati istinu o pravoj majci i činjenicu da je Ante Vukas u bijegu, dok se obitelj bori s pravnim žalbama i doživotnim zatvorom.

Sve na prvi pogled djeluje mirno, ali ispod površine ključaju tajne koje prijete potpunim urušavanjem obitelji.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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