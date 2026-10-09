Mali Andrija počeo se raspitivati o obiteljskoj prošlosti: Hoće li uskoro saznati tajne obitelji Runje i Vukas?

Povratak korijenima
Cvita pokušava dječaku dočarati kako je nekada izgledao život na selu. Želi da stvori uspomene i vidi kako je njegov djed živio na tom istom imanju.
Dok mali Andrija nevoljko piše slova i domaću zadaću prije nego što ode pomoći u polje, raspituje se o prošlosti. Cvita mu objašnjava da je njegov djed bio jako dobar, mudar i nježan čovjek. No, kada dječak nevino upita za svog drugog djeda, Cvita izbjegava odgovor.
Dok dječak bezbrižno boravi na selu, stvarna slika obitelji Runje daleko je od idilične. Andrija ne sluti da mu je jedna tetka u Zagrenu zapravo majka, a da je druga suočena s najgorim životnim nedaćama, i to ub zatvoru. Zora se u Zagrebu bori s nasrtljivim bogatim udvaračem Filipom i ljubomornim Marinom, njegovim lažiima i pokušajem da na njoj zaradi.
S druge strane, teta Kate proživljava pakao iza rešetaka. Iako se po selu priča da joj je u zatvoru udobno i da radi na svježem zraku u kamenolomu, istina je puno mračnija. Katarina je izložena stravičnom zlostavljanju, no Cvita ne poznaje tu stranu istine jer joj dugo nije bila u posjetu.
Uza sve to, zadruga se raspada zbog sukoba oko ulaganja. Selom se šire glasine da Nikola želi preuzeti vodstvo te postati glavni u selu.
Sve ove drame za sada se vješto skrivaju od Andrije. No, postavlja se pitanje hoće li mali Andrija uskoro saznati istinu o pravoj majci i činjenicu da je Ante Vukas u bijegu, dok se obitelj bori s pravnim žalbama i doživotnim zatvorom.
Sve na prvi pogled djeluje mirno, ali ispod površine ključaju tajne koje prijete potpunim urušavanjem obitelji.
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