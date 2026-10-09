Mali Andrija počeo se raspitivati o obiteljskoj prošlosti: Hoće li uskoro saznati tajne obitelji Runje i Vukas?

Cvita pokušava dječaku dočarati kako je nekada izgledao život na selu. Želi da stvori uspomene i vidi kako je njegov djed živio na tom istom imanju.

Dok mali Andrija nevoljko piše slova i domaću zadaću prije nego što ode pomoći u polje, raspituje se o prošlosti. Cvita mu objašnjava da je njegov djed bio jako dobar, mudar i nježan čovjek. No, kada dječak nevino upita za svog drugog djeda, Cvita izbjegava odgovor.

Dok dječak bezbrižno boravi na selu, stvarna slika obitelji Runje daleko je od idilične. Andrija ne sluti da mu je jedna tetka u Zagrenu zapravo majka, a da je druga suočena s najgorim životnim nedaćama, i to ub zatvoru. Zora se u Zagrebu bori s nasrtljivim bogatim udvaračem Filipom i ljubomornim Marinom, njegovim lažiima i pokušajem da na njoj zaradi.