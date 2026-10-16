Mali Petar želi posjetiti tetu Katu, a još uvijek ne zna strašnu istinu! Mirjana ne može sakriti bijes

Okupljanje obitelji donijelo je neočekivane sukobe i podiglo tenzije. Mirjana nije mogla prešutjeti ono što je čula pa je pred svima izjavila kako joj je mali Petar rekao da želi ići u posjet svojoj teti Kati, i to upravo u pratnji Cvite i Nikole.

Ono što ju je najviše izbacilo iz takta jest činjenica da dijete uopće ne zna pravu istinu. Mališan još uvijek nije svjestan da se njegova teta zapravo nalazi u zatvoru, a pogotovo ne zna zbog čega je tamo završila.

Bijesna zbog cijele situacije i dojma da joj se radi iza leđa, Mirjana ih je oštro podsjetila na ono što obitelj pokušava potisnuti. Nije joj jasno kako joj netko može prešutjeti takve planove, pogotovo kada je u pitanju osoba koja je donijela toliko tuge u njihove živote.