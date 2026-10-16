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Divlje pčele

Mali Petar želi posjetiti tetu Katu, a još uvijek ne zna strašnu istinu! Mirjana ne može sakriti bijes

Opuštena obiteljska večera u jednom se trenutku pretvorila u pravu dramu prepunu teških riječi. Mirjana Vukas suočila je Nikolu i Cvitu s bolnom obiteljskom istinom, a u središtu rasprave našao se i mali Petar

RTL
16.10.2026 20:30

Neugodno iznenađenje za stolom

Okupljanje obitelji donijelo je neočekivane sukobe i podiglo tenzije. Mirjana nije mogla prešutjeti ono što je čula pa je pred svima izjavila kako joj je mali Petar rekao da želi ići u posjet svojoj teti Kati, i to upravo u pratnji Cvite i Nikole.

Ono što ju je najviše izbacilo iz takta jest činjenica da dijete uopće ne zna pravu istinu. Mališan još uvijek nije svjestan da se njegova teta zapravo nalazi u zatvoru, a pogotovo ne zna zbog čega je tamo završila.

Bijesna zbog cijele situacije i dojma da joj se radi iza leđa, Mirjana ih je oštro podsjetila na ono što obitelj pokušava potisnuti. Nije joj jasno kako joj netko može prešutjeti takve planove, pogotovo kada je u pitanju osoba koja je donijela toliko tuge u njihove živote.

Andrija Vukas, Divlje pčele
Andrija Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Situacija je dodatno tragična i emotivna jer dječak dijeli ime sa svojim stricem kojeg više nema. Mirjana je u nevjerici morala podsjetiti Nikolu da je upravo Kate ubila njegovog brata Petra Vukasa, zbog čega joj pomisao na taj posjet pada još teže.

Pravo je pitanje kako će malom Petru na kraju objasniti pravu istinu o teti i mračnoj obiteljskoj prošlosti.

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