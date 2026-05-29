Mama i kći iz 'Divljih pčela' pokazale kako izgleda predah na setu: 'Snimanje - satima stajanje - odmor!'

Dok u seriji igraju Mirjanu i Terezu, majku i kćer koje nose brojne emotivne trenutke, Sanja Vejnović i Margarita Mladinić iza kamera su pokazale potpuno opuštenu stranu snimanja

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Snimanja serije Divlje pčele' često su intenzivna i zahtjevna, no svaki slobodan trenutak na setu dobro dođe za kratki odmor. Upravo jedan takav trenutak podijelila je Sanja Vejnović na društvenim mrežama.

Predah nakon dugog snimanja

Na fotografiji glumica Sanja Vejnović koja utjelovljuje Mirjanu sjedi na travi zajedno s mladom kolegicom Margaritom Mladinić, koja u seriji igra njezinu kćer Terezu. Obje su bile u kostimima svojih likova, a opušteni trenutak odmah je privukao pažnju pratitelja.

icon-expand Sanja Vejnović i Margarita Mladinić FOTO: Instagram

Snimanje - satima stajanje - odmor!'

"Snimanje - satima stajanje - odmor!", kratko je napisala Sanja uz fotografiju, jasno dajući do znanja kako izgledaju pauze između zahtjevnih scena. Iako su njihove junakinje tijekom prve sezone prolazile kroz teške obiteljske odnose, sukobe i emotivne lomove, iza kamera vlada puno mirnija atmosfera.

icon-expand Mirjana i Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

Fanovi vole trenutke iza kamera