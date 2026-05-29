Mama i kći iz 'Divljih pčela' pokazale kako izgleda predah na setu: 'Snimanje - satima stajanje - odmor!'

Snimanja serije Divlje pčele' često su intenzivna i zahtjevna, no svaki slobodan trenutak na setu dobro dođe za kratki odmor. Upravo jedan takav trenutak podijelila je Sanja Vejnović na društvenim mrežama.
Predah nakon dugog snimanja
Na fotografiji glumica Sanja Vejnović koja utjelovljuje Mirjanu sjedi na travi zajedno s mladom kolegicom Margaritom Mladinić, koja u seriji igra njezinu kćer Terezu. Obje su bile u kostimima svojih likova, a opušteni trenutak odmah je privukao pažnju pratitelja.
Snimanje - satima stajanje - odmor!'
"Snimanje - satima stajanje - odmor!", kratko je napisala Sanja uz fotografiju, jasno dajući do znanja kako izgledaju pauze između zahtjevnih scena.
Iako su njihove junakinje tijekom prve sezone prolazile kroz teške obiteljske odnose, sukobe i emotivne lomove, iza kamera vlada puno mirnija atmosfera.
Fanovi vole trenutke iza kamera
Fotografije sa seta posljednjih tjedana posebno vesele obožavatelje Divljih pčela', koji vole vidjeti kako glumci provode vrijeme kada se kamere ugase.
Kako se bliži kraj prve sezone, ovakvi prizori dodatno bude interes za završnicu, ali i za nastavak priče u drugoj sezoni.