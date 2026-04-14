Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Manuela je otišla bez traga! Marku slomljeno srce: 'Proklet bio dan kad ste kročili u ovu kuću'

Iznenadni nestanak Manuele Radonić ostavio je Marka Vukasa potpuno slomljenog. Otišla je bez pozdrava i objašnjenja, a za sobom je ostavila samo pustoš i gorka pitanja na koja Marko očajnički traži odgovore

RTL.hr
14.04.2026 21:15

Idila je naglo prekinuta kada je Marko shvatio da Manuele nema. "Nema je, nema njezinih stvari", odzvanjale su njegove riječi u praznoj sobi, potvrđujući da ovo nije bio tek prolazni hir. Ubrzo se klupko počelo odmotavati, otkrivajući da je njezin odlazak bio pomno isplaniran. "Isplovio je brod za Čile danas", stigla je hladna potvrda, dodajući kako ona "zna kako bez pozdrava otići".

Ostavila je samo trag svog parfema, oproštajnu poruku koju razumiju samo oni koji su je poznavali i prije. Za Marka, taj je miris postao simbol izdaje, bolan podsjetnik na ljubav za koju je vjerovao da je prava u seriji 'Divlje pčele'

Marko, Divlje pčele FOTO: RTL

'Mislio sam da me voli'

Shrvan i povrijeđen, Marko se povjerio svojoj majci Mirjani, otkrivajući dubinu svoje boli. "Mislio sam da me voli", priznao je, dok su mu se sjećanja na sretne dane pretvarala u noćnu moru. Osjećaj da je bio samo igračka u njezinim rukama postajao je sve jači. 

Njegova majka pokušala ga je utješiti, no njezine su riječi bile oštre, opisujući takve žene kao "guje" koje "prvo te grle dok im se hoće, a onda te ugrizu". Za Marka, ta je spoznaja bila poražavajuća. Njegova tuga brzo se pretvorila u bijes, usmjeren ne samo prema Manueli, već i prema Vici Radoniću. "Proklet bio dan kad ste kročili u ovu kuću", zavapio je, iskazujući bol koja ga je izjedala iznutra.

Mirjana i Marko, Divlje pčele FOTO: RTL

Sumnja pada na Vicu

U svojoj patnji, Marko ne može a da ne upre prstom u čovjeka za kojeg vjeruje da stoji iza svega - Vicu. Svaki spomen njegova imena u Marku budi bijes. "Njega, ne spominji", oštro je prekinuo majku, odbijajući slušati bilo kakva opravdanja.

Uvjeren je da je Vice bio loš utjecaj na Manuelu i da je upravo on kriv za njezinu promjenu i konačni odlazak. "Da nije bilo njega, ne bi ni ona bila takva", tvrdi Marko, implicirajući da je Manuela bila upletena u Vicine mutne poslove. Ta sumnja dodatno ga razdire, jer sada ne oplakuje samo izgubljenu ljubav, već i iluziju o ženi koju je mislio da poznaje. Želja za suočavanjem jedino je što ga pokreće: "Da mi samo još jedanput dođe pred oči, da mi reče sve u facu."

Manuela i Vice, Divlje pčele FOTO: RTL

Marko je ostao sam, suočen s posljedicama ljubavi koja se pokazala kao gorka prevara. Dok on pokušava sastaviti komadiće svog slomljenog srca, ostaje otvoreno pitanje jesu li Manuela i Vice doista bili samo vješti prevaranti i hoće li istina ikada u potpunosti izaći na vidjelo.

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

