Margarita Mladinić iz 'Divljih pčela': 'Akademiju sam upisala iz četvrtog pokušaja. Nisam znala prihvatiti 'ne' kao odgovor'

Glumicu Margaritu Mladinić, koju gledatelji serije 'Divlje pčele' prate kao Terezu Vukas, mnogi danas doživljavaju kao novu mladu nadu domaće scene. No njezin put do uspjeha nije bio jednostavan

icon-close

U razgovoru za magazin Gloria, Margarita Mladinić, glumica serije 'Divlje pčele' otvoreno je progovorila o upornosti, obitelji, disciplini, ali i ljubavi.

"Nisam znala prihvatiti 'ne' kao odgovor"

Akademiju dramske umjetnosti upisala je tek iz četvrtog pokušaja, nakon godine pauze tijekom koje je radila razne poslove. "Akademiju sam upisala iz četvrtog pokušaja, nakon godine pauze u kojoj sam inatljivo čistila kokice s poda nakon projekcija u jednom kinu i odbijala sam upisati bilo što drugo. Meni je kao 18-godišnjakinji bilo nepojmljivo prihvatiti 'ne' kao odgovor." Dodaje kako se danas sjeća tog razdoblja s dozom ponosa: "Nekad se sjetim te vrste samopouzdanja i upornosti uz koju nisam imala strah od neuspjeha kada me odbijanje nije toliko pogađalo. Osjećala da je to moj put i da se moram nastaviti boriti za njega." Glumu doživljava kao poziv, ali i kao odgovornost. "Često kažu da je gluma poziv - jednostavno ga osjetiš."

icon-expand Margarita Mladinić, Divlje pčele FOTO: RTL

Sestra joj je najveći poklon

Iako danas živi ubrzanim tempom, najveću stabilnost pronalazi u obitelji, osobito u odnosu sa sestrom. "S vremenom sam shvatila da mi je sestra najljepši poklon koji su mi mama i tata mogli dati. Nekad sam joj naporna jer budem više mama nego kul starija sestra, ali što ću, nekad moram uskočiti i u tu ulogu", priznaje kroz smijeh.

Disciplina kao temelj svega

Margarita je balet trenirala dvanaest godina, a upravo joj je to, kaže, oblikovalo karakter. "Balet me naučio disciplini i važnosti brige o tijelu koja se onda odražava i na um. Ne mogu zamisliti svoj život bez treninga bilo koje vrste, cijeli život sam aktivna. To mi dođe kao terapiji", rekla je za Gloria.hr. Danas redovito ide na treninge hot pilatesa, a već godinama pazi i na prehranu, od 15. godine bila je vegetarijanka, a nedavno je prešla na veganstvo. "Imam već uspostavljen ritam kuhanja jela koja volim, a i koja su nutritivno bogata. Ne mogu reći da nešto posebno uživam u kuhanju, ali mi je važno da jedem kuhano i zdravo."

icon-expand Margarita Mladinić, Divlje pčele FOTO: RTL

Ljubav želi zadržati privatnom

Dok u 'Divljim pčelama' pratimo Terezu u ljubavnom trokutu između Vice Radonića i Milana Čavke, u privatnom životu Margarita svoj odnos želi zadržati daleko od javnosti. Ipak, otkrila je kakvog partnera priželjkuje: "Onaj koji će mi biti podrška, oslonac i sigurno mjesto, netko pouzdan, vrijedan i, posebno ističem, vjeran." Od djevojke koja je četiri puta pokušavala upisati Akademiju do glumice koju danas zaustavljaju na ulici – Margarita Mladinić pokazuje da iza svakog uspjeha stoje godine rada, odbijanja i tihe borbe. A ako je suditi po njezinoj upornosti, ovo je tek početak.

icon-expand Margarita Mladinić, Divlje pčele FOTO: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Margaritom Mladinić