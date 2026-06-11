Margarita Mladinić iz 'Divljih pčela' za RTL.hr: 'Imam osjećaj da je Tereza kroz ovu sezonu nekako odrasla, a i ja s njom'

S osmijehom, ali i s dozom nostalgije, Margarita iz 'Divljih pčela' se za RTL.hr osvrnula na intenzivne mjesece provedene na setu, opisujući iskustvo kao vrtuljak emocija koji je teško sažeti u nekoliko riječi.
'Uzbudljivo, turbulentno i zabavno'
Kada se podvuče crta, prva riječ koja Margariti pada na pamet kada opisuje mjesece iza sebe jest - uzbudljivo. U razgovoru nakon završetka snimanja, priznala je kako je cijelo iskustvo bilo ispunjeno dinamikom i nepredvidivim trenucima. "Bilo je uzbudljivo, nadasve. Bilo je turbulentno", istaknula je, dodajući kako unatoč svim izazovima smijeha i zabave nikada nije nedostajalo.
Intenzivan ritam produkcije stvorio je jedinstvenu atmosferu na setu, a upravo je ta mješavina adrenalina i kreativne energije ono što će, kako kaže, pamtiti.
Jedan od najzanimljivijih aspekata o kojima je glumica govorila jest neobična percepcija vremena tijekom snimanja. "Nekad imam osjećaj kao da traje mjesec dana", objasnila je Mladinić, "a nekad imam osjećaj kao da sam već godinama tu i da smo svaki dan u Vrilu."
Povezanost s publikom kao najveća nagrada
Kako je sezona odmicala, a lik Tereze osvajao srca gledatelja, Margarita priznaje da je sve više osjećala važnost te povezanosti. Reakcije publike postale su joj ključan pokazatelj uspjeha i izvor velikog zadovoljstva. "Užasno puno mi je značilo to što se ljudi povezuju s njom", iskreno je rekla glumica, naglašavajući kako je ta povratna informacija od publike bila jedna od najljepših nagrada za uloženi trud.
Osim profesionalnog zadovoljstva, uloga Tereze za Margaritu je imala i dublji, osobni značaj. Intenzivan rad i emocionalno proživljavanje sudbine svog lika potaknuli su je na vlastito preispitivanje i sazrijevanje. Taj proces transformacije, koji se odvijao paralelno s razvojem radnje, smatra neprocjenjivim iskustvom. "Imam osjećaj da je kroz ovu sezonu nekako odrasla i ja skupa s njom i to mi je jako dragocjeno", otkrila je Margarita.
Intenzitet snimanja opisala je i kroz neobičan osjećaj za vrijeme. "Nekad imam osjećaj kao da traje mjesec dana, a nekad kao da sam već godinama tu", slikovito je opisala dinamiku na setu koja je dodatno pridonijela dubini cijelog iskustva.
Margarita s ponosom gleda na prvu sezonu. Povezanost s publikom i osobni rast koji je doživjela kroz ulogu Tereze ostat će trajna vrijednost koju nosi sa sobom, a na pitanje što će joj najviše nedostajati, kroz smijeh je kratko odgovorila: "Terezina mašnu iz kose."