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Divlje pčele

Margarita Mladinić iz 'Divljih pčela' zablistala u elegantnom modnom izdanju! Javila joj se i Sanja Vejnović: 'Predivna'

Mlada hrvatska glumica i model Margarita Mladinić, koju je šira javnost upoznala i zavoljela kroz ulogu Tereze Vukas u popularnoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele', ponovno je privukla pažnju javnosti, ali ovoga puta na posve drugačijoj pozornici

RTL.hr
05.06.2026 13:00

Margaritina najnovija objava na Instagramu otkrila je sofisticiranu stranu 27-godišnje umjetnice, onu visoke mode, profinjene elegancije i odvažnog stila. Fotografija je u kratkom roku prikupila brojne reakcije i pozitivne komentare.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Umjetnička vizija i besprijekoran tim

Na fotografiji Margarita pozira odjevena u dugu, pripijenu haljinu boje bjelokosti izrađenu od satenskog materijala. Cjelokupni izgled zaokružen je "mokrom" frizurom.

Većina komentara bila je ispunjena oduševljenjem. Kolegica glumica Sanja Vejnović poručila joj je da je "Predivna", dok su se drugi obožavatelji pridružili s komplimentima poput "Najljepša" i "bona bombona".

margarita mladinić divlje pčele
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