Margarita Mladinić iz 'Divljih pčela' zablistala u elegantnom modnom izdanju! Javila joj se i Sanja Vejnović: 'Predivna'

Margaritina najnovija objava na Instagramu otkrila je sofisticiranu stranu 27-godišnje umjetnice, onu visoke mode, profinjene elegancije i odvažnog stila. Fotografija je u kratkom roku prikupila brojne reakcije i pozitivne komentare.

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Na fotografiji Margarita pozira odjevena u dugu, pripijenu haljinu boje bjelokosti izrađenu od satenskog materijala. Cjelokupni izgled zaokružen je "mokrom" frizurom.

Većina komentara bila je ispunjena oduševljenjem. Kolegica glumica Sanja Vejnović poručila joj je da je "Predivna", dok su se drugi obožavatelji pridružili s komplimentima poput "Najljepša" i "bona bombona".