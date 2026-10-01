Margarita Mladinić za RTL.hr najavila dramatičan nastavak 'Divljih pčela': 'Terezin život znatno će se promijeniti'

U intervjuu za RTL.hr, domaća glumica Margarita Mladinić podijelila je prve detalje o onome što očekuje gledatelje u nastavku serije 'Divlje pčele'

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Fokusirajući se na ono što će obilježiti nadolazeće epizode, glumica Margarita Mladinć je istaknula kako produkcija uvodi značajne promjene u glumačkoj postavi. Prema njezinim riječima, publiku očekuje pravo osvježenje koje donosi novu razinu napetosti. "Od novih epizoda svakako možemo očekivati pregršt novih likova koji će samim time radnju učiniti dramatičnijom", izjavila je glumica. Takav potez daje naslutiti kako će upravo ti novi akteri unijeti nemir i potpuno promijeniti dosadašnju dinamiku među već poznatim licima.

icon-expand icon-close icon-close Tereza Vukas FOTO: RTL

Neočekivani raspleti

Osim svježe krvi u glumačkoj postavi, scenaristi su pripremili i brojna iznenađenja kada je u pitanju sama priča. Gledatelji koji su se možda navikli na određeni ritam i smjer u kojem se radnja kretala, morat će se pripremiti na nepredvidljive situacije. Margarita je jasno dala do znanja da mirnih raspleta neće biti puno te da će tenzije neprestano rasti. "Imat ćemo svakakvih neočekivanih raspleta i mislim da će biti uzbudljivo i vrijedno gledanja", potvrdila je s velikim entuzijazmom.

icon-expand Tereza Vukas FOTO: RTL

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