Margarita Mladinić za RTL.hr najavila dramatičan nastavak 'Divljih pčela': 'Terezin život znatno će se promijeniti'

Fokusirajući se na ono što će obilježiti nadolazeće epizode, glumica Margarita Mladinć je istaknula kako produkcija uvodi značajne promjene u glumačkoj postavi. Prema njezinim riječima, publiku očekuje pravo osvježenje koje donosi novu razinu napetosti.
"Od novih epizoda svakako možemo očekivati pregršt novih likova koji će samim time radnju učiniti dramatičnijom", izjavila je glumica. Takav potez daje naslutiti kako će upravo ti novi akteri unijeti nemir i potpuno promijeniti dosadašnju dinamiku među već poznatim licima.
Neočekivani raspleti
Osim svježe krvi u glumačkoj postavi, scenaristi su pripremili i brojna iznenađenja kada je u pitanju sama priča. Gledatelji koji su se možda navikli na određeni ritam i smjer u kojem se radnja kretala, morat će se pripremiti na nepredvidljive situacije.
Margarita je jasno dala do znanja da mirnih raspleta neće biti puno te da će tenzije neprestano rasti. "Imat ćemo svakakvih neočekivanih raspleta i mislim da će biti uzbudljivo i vrijedno gledanja", potvrdila je s velikim entuzijazmom.
Promjene u životu Tereze i rad s kolegama
Na pitanje o tome što je osobno najviše veseli pri ponovnom ulasku u cipele svog lika, glumica naglašava da su se životne okolnosti njezine junakinje znatno promijenile u novoj sezoni. Osim promjena u samoj radnji i razvoju lika, Margarita se posebno raduje suradnji s novim kolegama na setu koji donose svježu energiju u projekt. "Veseli me što je Terezin život znano promijenjen", kazala je Margarita
Gledatelji na društvenim mrežama već duže vrijeme obožavaju Terezu, snažno suosjećaju s njezinom sudbinom i s nestrpljenjem nagađaju što je sve čeka u nastavku. Margarita za kraj ostaje pomalo tajnovita, ne želeći otkriti previše detalja o samoj radnji, ali publici jasno poručuje da od njezina lika u novoj sezoni svakako mogu očekivati "nešto novo".