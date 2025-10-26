Emisije
Divlje pčele

Marijana Batinić oduševljena novom serijom 'Divlje pčele': 'Priča u seriji mi je bliska. Možda zato što sam o teškom životu dalmatinskih žena slušala od svojih baka'

Popularna voditeljica otkrila je kako ju je atmosfera na setu potpuno osvojila: 'Set je toliko dobar da sam imala osjećaj da nisam u studiju, nego u prošlom vremenu'

RTL.hr
26.10.2025 20:00

Promocija nove RTL-ove serije 'Divlje pčele' okupila je brojna poznata lica, a među njima bila je i popularna RTL-ova voditeljica Marijana Batinić, koja je svoje dojmove s eventa podijelila i na društvenim mrežama.

Marijana, koja je godinama omiljeno TV lice i zaštitni znak RTL-a, nije krila oduševljenje ambijentom i atmosferom:

"Set je toliko dobar da nemam osjećaj da sam u studiju... Dalmacija kakva je nekad bila, iz mladosti naših djedova i baka," napisala je.

Voditeljica je opisala i detalje s večeri, od tradicionalne hrane i glazbe do posebnog trenutka kada su uzvanici prvi put pogledali isječke iz serije.

"Priča u seriji mi je jako bliska... Možda zato što sam o teškom životu dalmatinskih žena slušala od svojih baka. Serija me baš dirnula i ne mogu dočekati kad će krenuti," poručila je Marijana.

Marijana Batinić
Marijana Batinić FOTO: Instagram

Na setu Jadran filma, koji je pretvoren u autentično selo Vrilo iz 1950-ih, uzvanici su imali priliku zakoračiti u svijet serije: šetati kalama, ući u gostionicu, krojačnicu, školu i brijačnicu - sve s nevjerojatnim detaljima koji su atmosferu učinili gotovo stvarnom.

"Dugo nisam gledala nešto ovako dobro u domaćoj produkciji, a isto mi potvrđuju i glumci sa seta," napisala je Marijana u svojoj objavi.

'Divlje pčele' vode nas u 1950-e, u vrijeme kad su žene bez muške "zaštite" imale ograničenu slobodu, no tri glavne junakinje odlučuju promijeniti pravila igre. Serija donosi borbu za slobodu, dostojanstvo i pravo da same određuju svoj život.

Marijana Batinić, Divlje pčele
Marijana Batinić, Divlje pčele FOTO: Instagram

Zašto su 'Divlje pčele' toliko jedinstvene, gledatelji će doznati od ponedjeljka, 3. studenoga na RTL-u i platformi Voyo!

