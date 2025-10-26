Marijana Batinić oduševljena novom serijom 'Divlje pčele': 'Priča u seriji mi je bliska. Možda zato što sam o teškom životu dalmatinskih žena slušala od svojih baka'

Promocija nove RTL-ove serije 'Divlje pčele' okupila je brojna poznata lica, a među njima bila je i popularna RTL-ova voditeljica Marijana Batinić, koja je svoje dojmove s eventa podijelila i na društvenim mrežama.

Marijana, koja je godinama omiljeno TV lice i zaštitni znak RTL-a, nije krila oduševljenje ambijentom i atmosferom:

"Set je toliko dobar da nemam osjećaj da sam u studiju... Dalmacija kakva je nekad bila, iz mladosti naših djedova i baka," napisala je.

Voditeljica je opisala i detalje s večeri, od tradicionalne hrane i glazbe do posebnog trenutka kada su uzvanici prvi put pogledali isječke iz serije.

"Priča u seriji mi je jako bliska... Možda zato što sam o teškom životu dalmatinskih žena slušala od svojih baka. Serija me baš dirnula i ne mogu dočekati kad će krenuti," poručila je Marijana.