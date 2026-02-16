Marin Klišmanić o Marku Vukasu i prvoj velikoj televizijskoj ulozi: 'Čini mi se da se sve posložilo'

icon-close

Matko je tužan tijekom sata, Jakov primjećuje da su Jelica i njezin brat utučeni. Uskoro se Jelica povjerava učitelju. Dok Jakova brinu Šušnjarina djeca, Domazet se s Krstom baca u potragu za Sadijom. S Mirzom odlaze prema Splitu, odakle se Sadija planira zaputiti prema Italiji. Zora osjeća slabost, a Cvita je zaključana u sobi. Vice, Čavka i Marko razgovaraju o ubojstvu Petra Vukasa i sumnji na Katarinu Runje. Marko se počeo predomišljati, povjerava Čavki da nisu smjeli dići ruku na Josipa. Iako ga Čavka razuvjerava, Marko Vukas počinje osjećati grižnju savjesti i uskoro se slama u naručju svoje majke. Marku je sve teže - svjestan je toga i glumac Marin Klišmanić, koji se pridružio glavnoj postavi 'Divljih pčela'.

icon-expand Marin Klišmanić, Divlje pčele FOTO: RTL

Klišmanića će u ulozi Marka Vukasa gledatelji imati prilike gledati večeras od 20.15 sati na RTL-u. Uloga slojevitog, teškog i ranjivog mladića Klišmaniću je posebno izazovna. "Marko je izuzetno slojevit lik. Na prvu može djelovati odbojno zbog svog ponašanja i odluka koje donosi, no iza tih zidova i obrambenih mehanizama krije se dijete koje je ostalo samo i koje nije dobilo dovoljno ljubavi i pažnje. Upravo ta unutarnja ranjivost čini ga zanimljivim. S tom povrijeđenošću se mogu poistovjetiti – svi smo mi, u manjoj ili većoj mjeri, barem jednom bili povrijeđeni. To je emocija iz koje crpim energiju i gradim lik, pokušavajući ga razumjeti, a ne opravdavati", otkrio je Klišmanić nakon što se prihvatio uloge.

icon-expand Marin Klišmanić, Divlje pčele FOTO: RTL