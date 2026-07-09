Marin Klišmanić u 'Spill the Tea' o svadbi iz snova i kolegama iz serije: 'Stol sam nazvao Čele bez P!'

Glumac Marin Klišmanić, publici najpoznatiji po ulozi Marka Vukasa u popularnoj seriji 'Divlje pčele', nedavno je uplovio u bračnu luku, a u gostovanju u podcastu 'Spill The Tea' otkrio je sve detalje svog vjenčanja iz snova, od romantične prosidbe u švicarskim Alpama do simpatičnih nezgoda na samoj ceremoniji. Podijelio je kako se osjeća kao oženjen čovjek i kako je s kolegama iz serije proslavio svoj veliki dan

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Iako ne vjeruje pretjerano u horoskop, Marin Klišmanić u podcastu 'Spill The Tea' kroz smijeh priznaje da mu se čini kako se u njegovu slučaju potvrdila ona teza o Jarčevima kao obiteljskim ljudima. Otkako se oženio, osjeća se ispunjenije no ikad.

"Napokon sam sjeo u samog sebe"

"Otkad sam se oženio, napokon sam sjeo u samog sebe. Kao da sada živim nekako svoju svrhu. Dajte mi samo da se za nekog brinem, da kuham, da nešto napravim. To je za mene ostvarenje nekog sna za kojeg nisam znao ni da ga imam", iskreno je priznao glumac. Na klasično pitanje "kako je u braku" koje mu svi postavljaju, odgovara jednostavno: "Meni je divno." Dodaje kako je za odluku o braku sa svojom Katarinom bio siguran već odavno, stoga stavljanje prstena na ruku nije promijenilo suštinu njihova odnosa.

icon-expand Marin Klišmanić, Spill The Tea FOTO: RTL

Organizacija vjenčanja: Supruga za detalje, Marin za logistiku

Organizacija vjenčanja bila je, kako kaže, zajednički posao, no priznaje da je njegova supruga Katarina ipak povukla veći dio tereta, pogotovo onaj koji se ticao detalja koji su njemu bili naporni. "Katarina je više povukla stvari koje su meni bile naporne, kao na primjer, kakvo cvijeće. Što ću ja sad sa cvijećem? Ona je spominjala poljsko cvijeće, a ja sam na sve govorio 'samo može'", prisjetio se Marin. Dok je ona birala estetiku, on se bavio logistikom - salom i bendom, za koji se ispostavilo da je frontmenica Katarinina najbolja prijateljica. Ipak, jedan detalj nisu prepustili slučaju. "Raspored sjedenja smo skupa radili. To mi je bilo bitno, da ljudi sjede u okruženju gdje će se osjećati dobro. I uspjeli smo. Ljudi su mi poslije prilazili i govorili: 'Ajme, što mi je drago što si me upoznao s ovim ljudima'", ispričao je, naglašavajući koliko mu je bila važna atmosfera među uzvanicima.

icon-expand Marin i Katarina Klišmanić FOTO: Instagram

Ples pod zvijezdama i svećenik koji je dobio pljesak

Trenutak kojem se najviše veselio bio je prvi ples. Zahtjevnu i efektnu koreografiju na pjesmu "Copacabana" osmislila im je prijateljica Helena Janjušević, a Marin i Katarina vježbali su danima i noćima kako bi sve bilo savršeno. "Bilo mi je bitno da to napravimo perfektno. Kad je došao taj trenutak, bio sam jako sretan i ponosan da smo uspjeli to iznijeti", rekao je glumac. Sama ceremonija u crkvi bila je, kako opisuje, čarobna i ispunjena emocijama. Njihov svećenik, don Damir, održao je toliko dojmljivu propovijed da je na kraju zaradio nekoliko spontanih pljeskova, što je cijelom događaju dalo posebnu, gotovo kazališnu notu. Marin se prisjetio i simpatičnih, smotanih trenutaka, poput onog kad je prsten zapeo, što su mu bili "slatki trenuci koje će uvijek pamtiti".

icon-expand Marin Klišmanić, Spill The Tea FOTO: RTL