Marin Klišmanić za RTL.hr o drugoj sezoni 'Divljih pčela': 'Radnja će biti još gušća, otvara se jedan dublji svijet'

Iako je snimanje trenutno na ljetnoj pauzi, glumačka ekipa već je snimila prve epizode, a Klišmanić najavljuje kako gledatelje očekuje još kompleksnija i napetija radnja

icon-close

Glumac Marin Klišmanić, publici najpoznatiji po ulozi Marka Vukasa u popularnoj seriji 'Divlje pčele', gostovao je u podcastu 'Spill the Tea' i tom prilikom otkrio ekskluzivne detalje o drugoj sezoni koja se s nestrpljenjem iščekuje.

Novi likovi i dublji svijet

Druga sezona donosi značajne promjene i širenje priče, a Marin ističe kako se radnja neće razvodniti, već upravo suprotno. Otkrio je kako je i sam uzbuđen zbog smjera u kojem se serija razvija. "Mogu reći samo da se sve što se krenulo rastvarati na kraju prve sezone, u drugoj skroz rasprši na više grana i stvarno se otvara jedan dublji svijet", najavio je glumac. "Ne kreće se u neku vodu da se sve razvodnilo, nego baš naprotiv. Sve to što se sada otvaralo bit će još gušće i gušće."

icon-expand Marin Klišmanić, Spill The Tea FOTO: RTL

Posebno je naglasio dolazak novih likova koji će dodatno zakomplicirati odnose u živopisnom selu. "Jako puno novih likova, super likova. Nisu površni, nego baš služe svrsi cijele priče, tako da će biti baš uzbudljivo", dodao je Klišmanić, dajući naslutiti kako će svježa lica unijeti novu dinamiku i neočekivane zaplete.

icon-expand Marko Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Izazovan povratak na set

Početak snimanja druge sezone bio je, kako kaže, prilično naporan. Nakon pauze, trebalo je ponovno pohvatati sve konce kompleksne priče i odnosa među likovima, pogotovo uz nove članove glumačke postave. "Krenuli smo u drugu sezonu i sad treba sve pohvatati tko je tko, s kim, što, kako je... Pojavljuju se neki novi likovi i bilo je dosta teško to sve uskladiti, nekako meni u glavi", priznao je Marin. Smatra kako je odluka produkcije da snime nekoliko epizoda prije ljetne stanke bila pun pogodak. "Bilo je iscrpljujuće, ali drago mi je da smo to sada snimili. Spremni smo kad dođemo u deveti mjesec, znamo otprilike gdje smo. Da su nas samo bacili u drugu sezonu, ne bismo znali tko glavu nosi", objasnio je.

icon-expand Marin Klišmanić, Spill The Tea FOTO: RTL

Što čeka Marka Vukasa?