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Divlje pčele

Marino branio svoju vezu sa Zorom, a Filip ga pokušao pridobiti novcem

Ljubomora je preuzela glavnu riječ u odnosu Marina, Zore i Filipa. Susret iza ugla pretvorio se u otvoreni okršaj pun šokantnih prijedloga i nemoralnih ponuda

RTL
12.10.2026 12:00

Marino nije mogao podnijeti Filipovo uporno udvaranje njegovoj djevojci Zori. Odlučio ga je dočekati iza ugla i jasno mu dati do znanja tko polaže prava na nju. "Ona je moja i samo moja", oštro mu je poručio Marino. Pritom je naglasio kako je on ne samo njezin dečko, već i menadžer koji pažljivo pazi na nju na njezinom putu do zvijezda.

Novac kao rješenje

Filip, svjestan svog bogatstva i statusa, nimalo se nije dao zastrašiti Marinovim nastupom i prijetnjama. Hladnokrvno mu je iznio svoju nepristojnu ponudu. Predložio je da viđa Zoru tri puta tjedno privatno, dodavši kako smatra da će iznos od tri tisuće dinara biti sasvim dovoljan za takav dogovor.

Iako mu je Marino uzvratio da njegova djevojka nije na prodaju i zaprijetio mu fizičkim obračunom, bogati udvarač imao je spremnu repliku. "A sve je na prodaju. Prijatelju, ljudi samo glume dok se ne dogovori neka cifra", mirno je konstatirao Filip. Na kraju mu je poručio da pametni ljudi znaju kada treba uzeti novac, pokušavajući mu ponuđeni iznos staviti u džep.

Marino, Divlje pčele
Marino, Divlje pčele FOTO: RTL

Filipova ponuda dodatno je zaoštrila ionako napetu situaciju između dvojice muškaraca. Dok je Marino pokušavao obraniti svoju vezu sa Zorom, Filip je svojim ponašanjem jasno pokazao da vjeruje kako novcem može dobiti sve što poželi, pa čak i naklonost djevojke koja ga uporno odbija.

No, u cijelom sukobu nitko nije pitao Zoru što ona zapravo želi. Dok se dvojica muškaraca nadmeću za njezinu pažnju, ona ni ne sluti kakvi se razgovori vode iza njezinih leđa.

Ostaje za vidjeti hoće li Zora doznati za Filipovu nemoralnu ponudu i kako će reagirati kada shvati koliko je daleko spreman ići kako bi je osvojio.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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