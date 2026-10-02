Marino hladno odbio Fani, a Zori obećao pomoći ostvariti snove! Sprema li se novi ljubavni trokut?

Nakon što je Marino stigao u restoran u kojem ima glazbene gaže svaku večer, pojavila se Fani. Iz vrlo prisnog odnosa, Marino je odjednom prema njoj postao jako hladan. Smatrajući da su gotovo nerazdvojni, Fani je otvoreno pitala Marina jesu li oni sada par. Njezina očekivanja brzo su splasnula kada je Marino jasno dao do znanja da njihov odnos ne vidi na taj način te ju je upozorio da uspori jer govori kao da su zaručeni.
Prema njegovim riječima, oni su samo dvoje ljudi koji se malo zabavljaju. Ovakav hladan tuš Fani nije dobro sjeo, a Marino je, pokušavajući izbjeći daljnju neugodnu raspravu koju je nazvao nimalo zabavnom, brzo promijenio temu. Njegova reakcija jasno pokazuje da nije spreman za ozbiljniju vezu, unatoč Faninim željama.
Dok Fani pokušava shvatiti gdje stoji s Marinom, on svoju pažnju usmjerava prema Zori. On joj ne samo da pomaže u svakodnevnim konobarskim zadacima i uči je kako pravilno nositi pladnjeve, već je aktivno potiče da ostvari svoj dugogodišnji san i postane pjevačica.
Kada ga je Zora upitala je li bio ozbiljan u vezi s pjevanjem, Marino joj je odgovorio da mora to željeti više od svega i vjerovati u sebe, te da je u tom slučaju pred njom cijeli svijet. Zora mu je priznala da cijeli život mašta o tome, ali da u njezinoj sredini ljudi takve snove često ismijavaju. Marino se postavio kao njezin oslonac, obećavši joj pomoć na tom putu.
Ovakav razvoj događaja postavlja pitanje kako će Fani reagirati na Marinovu posvećenost Zori. Ostaje za vidjeti hoće li ovaj odnos donijeti nove tenzije u taverni ili će Zora uspjeti ostvariti svoj san unatoč složenim odnosima.
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