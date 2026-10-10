Marino napravio ljubomornu scenu i napao Filipa pred Zorom! Izbacili ga iz Bellaviste, a ona mu okrenula leđa

Bogati Filip ne odustaje od namjere da osvoji Zoru, unatoč tome što ona već ima partnera koji joj diktira tempo života. Njegov ponovni dolazak u Bellavistu na njezinu svirku bio je okidač za potpuni kaos u kojem su letjele teške riječi. Zora je nevoljko pristala sjesti za njegov stol, a Filip je odmah naručio najskuplji šampanjac kako bi je impresionirao.
Situacija se naglo pogoršala kada je u klub stigao njezin dečko Marino, koji nije mogao sakriti bijes. Vidjevši ih zajedno, Marino je potpuno izgubio živce i započeo oštar obračun s Filipom. Neno i Lili pokušali su ga urazumiti i smiriti tenzije prije nego što stvari izmaknu kontroli, no njegova je ljubomora prevladala svaki razum.
Fizički napad i izbacivanje iz kluba
U naletu bijesa, Marino je napao Filipa, agresivno mu poručujući da se gubi iz kluba i iz Zorinog života. Zora je bila vidno šokirana ovakvim ispadom.
Vodstvo lokala na kraju je odlučilo izbaciti Marina iz Bellaviste kako bi spriječili daljnje nerede i materijalnu štetu. Iako je prisilno morao napustiti prostor, Marino je do zadnjeg trenutka pokušavao natjerati Zoru da pođe s njim, grubo joj naređujući da odmah pokupi stvari i krene. Ljudi iz kluba na sreću su stali u njenu obranu, jasno mu poručivši da pusti djevojku na miru.
Ostaje za vidjeti hoće li Filipova upornost konačno pobijediti ili će Zora uzeti pauza od romantike.
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