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Divlje pčele

Marino napravio ljubomornu scenu i napao Filipa pred Zorom! Izbacili ga iz Bellaviste, a ona mu okrenula leđa

Filip je ponovno posjetio Zoru u klubu Bellavista, što je izazvalo pravu dramu usred večeri. Ljubomorni Marino napravio je scenu tijekom svirke, a situacija je brzo eskalirala unatoč pokušajima da se smiri

RTL
10.10.2026 21:00

Bogati Filip ne odustaje od namjere da osvoji Zoru, unatoč tome što ona već ima partnera koji joj diktira tempo života. Njegov ponovni dolazak u Bellavistu na njezinu svirku bio je okidač za potpuni kaos u kojem su letjele teške riječi. Zora je nevoljko pristala sjesti za njegov stol, a Filip je odmah naručio najskuplji šampanjac kako bi je impresionirao.

Situacija se naglo pogoršala kada je u klub stigao njezin dečko Marino, koji nije mogao sakriti bijes. Vidjevši ih zajedno, Marino je potpuno izgubio živce i započeo oštar obračun s Filipom. Neno i Lili pokušali su ga urazumiti i smiriti tenzije prije nego što stvari izmaknu kontroli, no njegova je ljubomora prevladala svaki razum.

Fizički napad i izbacivanje iz kluba

U naletu bijesa, Marino je napao Filipa, agresivno mu poručujući da se gubi iz kluba i iz Zorinog života. Zora je bila vidno šokirana ovakvim ispadom.

Marino, Divlje pčele
Marino, Divlje pčele FOTO: RTL

Vodstvo lokala na kraju je odlučilo izbaciti Marina iz Bellaviste kako bi spriječili daljnje nerede i materijalnu štetu. Iako je prisilno morao napustiti prostor, Marino je do zadnjeg trenutka pokušavao natjerati Zoru da pođe s njim, grubo joj naređujući da odmah pokupi stvari i krene. Ljudi iz kluba na sreću su stali u njenu obranu, jasno mu poručivši da pusti djevojku na miru.

Ostaje za vidjeti hoće li Filipova upornost konačno pobijediti ili će Zora uzeti pauza od romantike.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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