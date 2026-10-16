Marino ne zna kako Zori priznati istinu! Hoće li njegova laž uništiti njezine snove?

Mlada pjevačica Zora napokon je dobila priliku pokazati svoj nevjerojatan talent pred utjecajnim glazbenim producentom. Iako je njezina izvedba ostavila sve bez daha, sjena njezinih dosadašnjih nastupa mogla bi joj zauvijek zatvoriti vrata estrade

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Audicija koja mijenja sve

Zora je svoju veliku priliku shvatila ozbiljno i pred producentom Škarom otpjevala emotivnu baladu. Njezin snažan vokal i sigurnost u izvedbi bez ikakve treme odmah su ga osvojili. Producent je bio vidno impresioniran i priznao je da Zora posjeduje onaj poseban faktor potreban za zvjezdani uspjeh. Zora već dugo sanja o odlasku s mjesta na kojem trenutačno nastupa i nada se da će joj ova audicija donijeti toliko željeni ugovor za album. Njezino uzbuđenje raste iz dana u dan, a u glavi već planira svoju posljednju noć na starom, neuglednom poslu te mašta o životu o kojem je oduvijek sanjala.

icon-expand icon-close icon-close Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Sjena zloglasnog hotela

Međutim, stvarnost iza zatvorenih vrata potpuno je drugačija. Čim je Škare saznao da Zora zapravo pjeva u hotelu Bella Vista, njegovo se oduševljenje pretvorilo u oštro odbijanje. Taj je objekt na vrlo lošem glasu, a producent ne želi riskirati skandal i ugled svoje kuće zbog suradnje s barskom pjevačicom. Marino, koji brine o Zorinoj karijeri, našao se u nezavidnoj situaciji te je na sve načine pokušao uvjeriti Škaru da Zora tamo samo pjeva. Čak mu je očajnički predložio da će se oženiti njome kako bi promijenila prezime i prikrila prošlost, no producent je ostao neumoljiv, jasno dajući do znanja da publika ne prašta takve mrlje u biografiji.

icon-expand Zora i Marino, Divlje pčele FOTO: RTL