Marino ne zna kako Zori priznati istinu! Hoće li njegova laž uništiti njezine snove?

Audicija koja mijenja sve
Zora je svoju veliku priliku shvatila ozbiljno i pred producentom Škarom otpjevala emotivnu baladu. Njezin snažan vokal i sigurnost u izvedbi bez ikakve treme odmah su ga osvojili. Producent je bio vidno impresioniran i priznao je da Zora posjeduje onaj poseban faktor potreban za zvjezdani uspjeh.
Zora već dugo sanja o odlasku s mjesta na kojem trenutačno nastupa i nada se da će joj ova audicija donijeti toliko željeni ugovor za album. Njezino uzbuđenje raste iz dana u dan, a u glavi već planira svoju posljednju noć na starom, neuglednom poslu te mašta o životu o kojem je oduvijek sanjala.
Sjena zloglasnog hotela
Međutim, stvarnost iza zatvorenih vrata potpuno je drugačija. Čim je Škare saznao da Zora zapravo pjeva u hotelu Bella Vista, njegovo se oduševljenje pretvorilo u oštro odbijanje. Taj je objekt na vrlo lošem glasu, a producent ne želi riskirati skandal i ugled svoje kuće zbog suradnje s barskom pjevačicom.
Marino, koji brine o Zorinoj karijeri, našao se u nezavidnoj situaciji te je na sve načine pokušao uvjeriti Škaru da Zora tamo samo pjeva. Čak mu je očajnički predložio da će se oženiti njome kako bi promijenila prezime i prikrila prošlost, no producent je ostao neumoljiv, jasno dajući do znanja da publika ne prašta takve mrlje u biografiji.
Sada Marino mora skrivati gorku istinu od uzbuđene Zore. Umjesto da joj prizna kako su odbijeni, on izmišlja priče o dugotrajnom procesu snimanja ploče, traženju skladatelja i tekstopisaca. Uvjerava je da mora ostati pjevati u Bella Visti još nekoliko mjeseci, a možda i punu godinu dana, dok on tobože sve ne organizira.
Cijela ova situacija otvara bolno pitanje o odlukama iz prošlosti, ali i o tome je li Marino napravio loš potez prije toliko godina kada je počeo voditi njezinu karijeru. Producent mu je grubo poručio da je sam uništio svaku šansu za njezinu ozbiljnu karijeru čim ju je odveo raditi u taj zloglasni bar na lošem glasu.
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