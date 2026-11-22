Marino pokušava nagovoriti Zoru na zajednički bijeg. Iako joj otvoreno priznaje ljubav i obećava novi život, Zora ga oštro odbija, strahujući za vlastitu budućnost

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Milicija intenzivno traga za Marinom zbog teškog napada nožem i pljačke. Unatoč velikoj opasnosti da bude uhvaćen, on se potajno sastaje sa Zorom, ne odustajući od ideje da zajedno napuste zemlju i započnu sve ispočetka daleko od problema. "Zora, Nizozemska je zemlja za nas, vjeruj mi", pokušava je uvjeriti Marino. No, ona njegov prijedlog dočekuje s nevjericom i strahom, govoreći mu da je potpuno poludio i tražeći da je prestane uvlačiti u svoje nevolje.

icon-expand icon-close icon-close Marino i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Emotivno priznanje

Svjestan da je gubi, Marino stavlja sve na kocku i odbija otići bez nje, čak i pod cijenu vlastite slobode. "Ako ne ideš ti, ne idem ni ja. Ostajem tu pa makar završio na robiji", odlučno joj govori, dok Zora, vidno potresena cijelom situacijom, ne shvaća njegove namjere. Kada ga u očaju upita zašto joj to radi i zašto je jednostavno ne ostavi na miru, Marino joj konačno otkriva svoje prave osjećaje. "Zato što te prokleto volim, kako to ne shvaćaš?", priznaje joj, nadajući se da će to promijeniti njezinu odluku.

icon-expand Marino i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Zorino odbijanje