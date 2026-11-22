Milicija intenzivno traga za Marinom zbog teškog napada nožem i pljačke. Unatoč velikoj opasnosti da bude uhvaćen, on se potajno sastaje sa Zorom, ne odustajući od ideje da zajedno napuste zemlju i započnu sve ispočetka daleko od problema.
"Zora, Nizozemska je zemlja za nas, vjeruj mi", pokušava je uvjeriti Marino. No, ona njegov prijedlog dočekuje s nevjericom i strahom, govoreći mu da je potpuno poludio i tražeći da je prestane uvlačiti u svoje nevolje.
Emotivno priznanje
Svjestan da je gubi, Marino stavlja sve na kocku i odbija otići bez nje, čak i pod cijenu vlastite slobode. "Ako ne ideš ti, ne idem ni ja. Ostajem tu pa makar završio na robiji", odlučno joj govori, dok Zora, vidno potresena cijelom situacijom, ne shvaća njegove namjere.
Kada ga u očaju upita zašto joj to radi i zašto je jednostavno ne ostavi na miru, Marino joj konačno otkriva svoje prave osjećaje. "Zato što te prokleto volim, kako to ne shvaćaš?", priznaje joj, nadajući se da će to promijeniti njezinu odluku.
Zorino odbijanje
Unatoč njegovim emotivnim riječima, Zora ostaje pri svome, ne želeći biti suučesnica u njegovu bijegu od zakona. Njezina prošlost i strah od posljedica nadilaze svaku mogućnost zajedničke budućnosti s bjeguncem.
"Ne triba mi tvoja ljubav", hladno mu odgovara Zora, prekidajući svaku nadu. "Aj, molim te, idi skloni se, sakrij se, samo što dalje od mene, jer ja ti neću pomoći", jasno mu daje do znanja prije nego što se udalji.
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