Marino, vođen dubokom netrpeljivošću i ljutnjom, nije mogao obuzdati bijes te je odlučio uzeti pravdu u svoje ruke, a njegova meta bio je imućni Filip.

Obračun je završio kobno – Marino je nožem izbo Filipa, a policija je ubrzo stigla na mjesto zločina te ga optužila za pljačku i pokušaj ubojstva. Cijeli događaj ostavio je Zoru u potpunom šoku, a suočavanje s policijom potvrdilo je njezine najgore slutnje kada je shvatila da iza napada iz osvete stoji upravo Marino.