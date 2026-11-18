Marino, vođen dubokom netrpeljivošću i ljutnjom, nije mogao obuzdati bijes te je odlučio uzeti pravdu u svoje ruke, a njegova meta bio je imućni Filip.
Obračun je završio kobno – Marino je nožem izbo Filipa, a policija je ubrzo stigla na mjesto zločina te ga optužila za pljačku i pokušaj ubojstva. Cijeli događaj ostavio je Zoru u potpunom šoku, a suočavanje s policijom potvrdilo je njezine najgore slutnje kada je shvatila da iza napada iz osvete stoji upravo Marino.
Policijska istraga i Zorin strah
Tijekom napetog ispitivanja inspektori su pokušavali složiti mozaik ove krvave noći. Zora se našla pod strogim policijskim povećalom, a policiju je ponajviše zanimalo koliko je Filip bio imućan te kakva je točno bila njezina uloga u cijeloj priči između bogatog muškarca i Marina.
Ovaj brutalni čin osvete iz temelja je uzdrmao odnose među likovima, a Zora se sada mora suočiti s razornim posljedicama tragedije koju više nitko ne može zaustaviti.